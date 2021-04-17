狂掉頭皮屑、頭髮扁塌怎麼辦？皮膚科醫師提醒根治關鍵

又到了換季的時候，許多人的頭皮又開始不穩定了，包括狂掉頭皮屑，或是頭髮持續扁塌，到底該怎麼拯救頭皮呢？越診所皮膚科醫師黃幼鳴提醒，過往許多人治療頭皮問題，都只有治標，但要穩定改善，重點是「根本養護」，從根本解決問題，才能讓頭皮持續健康。

黃幼鳴醫師指出，頭皮是人體僅次於眼周第二薄的肌膚，老化速度也是臉部肌膚的6～8倍，因此不管頭皮有沒有症狀，都應該要好好養護，醫師更提醒，頭皮要從根本養護，可從選擇清潔用品開始，目前包括咖啡因、人蔘全草萃取物，根據目前的研究，對毛囊、頭皮都有幫助，從清潔頭皮的根本開始，才能讓頭皮更健康。

從中醫角度來看也是，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東認為，頭皮也需要進補滋養，就要從選擇洗髮精下手，其中人參屬陽，能夠強健髮根、活絡頭皮；咖啡因也能給予能量，調理頭皮健康。