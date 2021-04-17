盤點7款「視覺系」母親節蛋糕！飯店星廚手作超吸睛

母親節將到來，坊間各型各款的母親節蛋糕繽紛亮相，「飯店版」今年大玩創意，不只內餡巧搭創新奇，外型也愈精緻美型，甚至走出各家不同的「主題」風格，像是仕女高帽、天使之心、玫瑰夫人，也有無盡的「盼望」。

麗緻餐旅集團旗下的麗緻坊今年推出兩款以「慕斯」為主體的母親節蛋糕，口感絲滑柔順之外，造型也讓人驚嘆。其中網美派的「優雅高帽」，造型如經典的仕女帽，白色絲緞般的蛋糕，繫上粉紅緞帶，蛋糕還添加了洋甘菊茶湯，以帕瑪森起司、覆盆子、新鮮藍莓交錯夾層，淡雅和諧，一如氣質優雅的高帽。

台北萬豪酒店也有美型的「蜜桃莓果慕斯蛋糕」，帶著花果香氣，白巧克力香緹花讓視覺加分，切開來層次更豐美。台北國賓一款象徵與媽媽重溫「莓好時光」的蛋糕，以乳酪蛋糕為主體，注入巧克力及香草兩種風味，另以帶有咖啡酒香的巧克力，以及帶有蘭姆酒的香草醬層層堆疊，口感和諧，切開如同美麗大理石的紋路，也讓人驚喜。

天氣漸熱，西華飯店端出特製黑松露冰淇淋蛋糕，外觀全黑色，以香氣濃郁的黑松露製成美味冰淇淋，內餡夾入蜜蘋果醬及蜂蜜甘那許，再綴以金箔，是很有尊貴感的「黑金」祝福。

eslite hotel誠品行旅的「盼望」母親節限定蛋糕，以象徵期待的「春芽」為創作概念，在宛如純粹母愛的白色立體愛心外觀，種上一棵栩栩如生的稚嫩幼芽，寓意明確，造型也吸睛。

君品酒店推出4款母親節蛋糕，其中3款是「花」系列，包括全台唯一的「義大利經典金合歡蛋糕」 ，義大利在寒冷的3月初只有金合歡盛開，是最早的迎春花，花語代表對女性的愛與尊敬，蛋糕有如金合歡盛開時黃茸茸的姿態，散發著清新香氣；另一款重現復古時尚的「玫瑰夫人」蛋糕，古典優雅的旗袍造型，絕對能贏得母親目光。