「乖乖」換包裝？截角功用大 免排隊、再送斑比乖乖杯

宜蘭梅花湖附近擁有台版小奈良之稱的「斑比山丘」和經典零食「乖乖」推出聯名餅乾，即日起至6月30日，憑「乖乖X斑比山丘聯名餅乾」包裝截角可享平日免排隊入園，還能現場換取活動限定「斑比乖乖杯」！

園方表示，此次的合作靈感，源於遊客經常驚嘆園區鹿隻和迷你驢溫馴親人，常詢問斑比山丘小鹿「乖乖」的秘訣，正好與乖乖餅乾的名字相同，因此興起聯名的構想。