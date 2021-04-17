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「乖乖」換包裝？截角功用大 免排隊、再送斑比乖乖杯
宜蘭梅花湖附近擁有台版小奈良之稱的「斑比山丘」和經典零食「乖乖」推出聯名餅乾，即日起至6月30日，憑「乖乖X斑比山丘聯名餅乾」包裝截角可享平日免排隊入園，還能現場換取活動限定「斑比乖乖杯」！
園方表示，此次的合作靈感，源於遊客經常驚嘆園區鹿隻和迷你驢溫馴親人，常詢問斑比山丘小鹿「乖乖」的秘訣，正好與乖乖餅乾的名字相同，因此興起聯名的構想。
此外，園區內的甜點師美美子暨霜淇淋後，又推出手工餅乾，近日在維陽路本店與斑比山丘也悄悄上市，其中有原味、抹茶和巧克力三種不同口味，特製的鐵罐也被網友評為「絕對值得收藏的好物」，印有美美子物語的可愛LOGO，除了可以當筆筒、零食罐等收納功能，還能當存錢筒，一物多用。
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