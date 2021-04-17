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即起開搶！國泰萬怡MJ Kitchen祭出超狂「買2送2」優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen，5月祭出超狂優惠。圖／台北國泰萬怡提供
台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen，5月祭出超狂優惠。圖／台北國泰萬怡提供

母親節倒數中！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen預告將於5月推出全新義大利主題料理菜色，並同步推出「爸媽用餐，我們買單」活動，凡於5/1(六)～5/31(一)間，預訂4人同行於平日(周一至周五)午、晚餐期用餐，每2名成人可享至多2位65歲(含)以上年長者用餐免費(用餐本人須出示身分證、健保卡、駕照或相關有效證明之證件，服務費另計)。

以午餐為例，每組2,592元(原價4,752元)、晚餐每組3,072元(原價5,632元)，直逼半價、買2送2，省下近3,000元的優惠。

5月孝親月，同時段另再加碼推出「滿千送200」活動，凡於MJ Kitchen用餐單張發票消費金額滿1,000元、即贈「面額200元MJ Kitchen餐飲優惠券」一張，滿2,000元即贈兩張，依此類推，優惠券可於下次消費使用，使用期限為6/1～8/31。

活動詳情可查：https://bit.ly/3uQWBqb，訂位電話：02-7750-3399轉MJ Kitchen。

義大利 健保卡

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