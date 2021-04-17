中市府打造捷運旅遊觀光地圖 搭捷運遊台中吃美食

台中市捷運綠線上月25日試營運復駛，台中市政府觀光旅遊局盤點捷運沿線必遊景點、米其林餐廳及在地美食，結合中市公車路網、iBike路網，規劃3大主題遊程製成「捷運旅遊觀光地圖」，集合食、宿、遊、購、娛，不論是台中市民或是來觀光旅客，絕對是搭捷運遊台中的寶典。

觀旅局指出，捷運地圖內3大主題遊程分別為「美食之旅」、「踏青走走」及「漫遊城中城」。推薦旅客由捷運舊社站轉乘19號公車可到台中的後花園「大坑風景區」，風景區內有12條步道，各具特色與難度，適合全家同遊。

台中中央公園就在捷運文華高中站附近，佔地約67.34公頃，廣闊的綠地植被有「台中之肺」的美譽。有獨步全球的12感官互動設施結合於園區之中進行運用，使園區與一般性的公園截然不同，適合在此悠閒度過一個下午；中央公園距離逢甲觀光夜市也很近，晚間可直奔夜市大快朵頤。

另外，到台中必訪的「台中國家歌劇院」，捷運市政府站下車騎乘iBike即可悠遊抵達。由日本建築師伊東豊雄設計，擁有流暢曲線外觀，內部以「美聲涵洞」概念，採用曲牆、孔洞與管狀等獨特的設計，建築造型十分前衛，晚上廣場前則有水舞秀，是眾人拍照打卡的熱門景點。

觀旅局提到，捷運美食部分，沿文心路有各式美食外，文心崇德站出站的崇徳路上，知名火鍋、牛排步行即可到達。轉個彎，人稱台中「穿在天津、吃在北平」的北平路即在眼前，麵食老店、平價小吃應有盡有。

而搭捷運到水安宮站，步行可達台中美食一級戰區公益路，日式燒肉、早午餐、各式異國料理不勝枚舉。想逛夜市的旅客，大慶站出站10分鐘便可到「大慶夜市」。