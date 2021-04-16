蝦皮購物4.18月中狂購節！iPhone 12限時限量價1,818元

與網路共同成長Z世代逐漸步入職場，這群25歲以下的年輕人消費力日漸提升，蝦皮購物「4.18月中狂購節」根據Z世代追求流行、超值的消費習慣，祭出全站299元免運、蝦皮商城85折券、蝦幣100%回饋、整點瘋搶18折券、蝦皮超便宜夯品1元起瘋搶等5重優惠，4月18日凌晨0點限時限量開搶iPhone 12 128GB只要1,818元。

蝦皮購物「4.18月中狂購節」精選Z世代喜愛品牌Apple、Dyson、Marc Jacobs等限時瘋搶、超狂下殺，Marc Jacobs相機包下殺57折8,000元有找；加碼開放肖戰代言的陌森墨鏡禮盒款預購活動價4,280元，下單再獨家贈送代言人桌上型立牌。

即日起至蝦皮購物可領取免運券，4月18日當天每人可領兩張全站299元超取免運券（其中一張限凌晨0點至2點使用）；即日起進站可領蝦皮商城85折、92折券，4月18日全天最高折2,000元；即日起進站可領蝦幣100%回饋券，4月18日當天最高回饋500蝦幣；4月18日凌晨0點、中午12點、下午6點瘋搶18折券，最高折1,000元。

蝦皮購物「4.18月中狂購節」於4月18日凌晨0點、中午12點、下午6點推出多款限時限量瘋搶夯品最低1元起，凌晨0點開搶萊爾富茶葉蛋即享券活動價1元、萊爾富台鹽海洋鹼性離子水即享券活動價13元、iPhone 12 128GB活動價1,818元；中午12點開搶幫寶適超薄乾爽嬰兒紙尿褲活動價18元；下午6點開搶米家掃拖機器人G1活動價1,818元。

即日起至4月18日蝦皮購物推出特力家超級品牌日，祭出各式收納神器下殺3折起，下單再抽Vitantonio多功能鬆餅機，日系IRIS磁吸整理箱3入組破盤價平均一個只要250元；HOLA天絲床包奇奇蒂蒂兩用被組活動價4,680元、HOLA奇奇和室椅下殺1,890元。

此外，蝦皮購物4月18日搶先全台獨家開賣New Balance 237蝦皮獨家色、經典款New Balance 327軍綠橘；4月19日再祭出蝦皮購物獨賣超殺經典款New Balance 327米藍橘。4月19日至4月20日接力推出New Balance超級品牌日，活動期間領券最高現賺40倍蝦幣，任選兩雙獨家款球鞋最高可賺1,400蝦幣。