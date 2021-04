百達翡麗總裁專訪：5711停產有備案 很快就會見到

鐘表龍頭品牌百達翡麗(Patek Philippe),4月7日透過鐘表與奇蹟(Watches & Wonders)數位表展發表今年4款全新Nautilus腕表;4月12日則透過線上會議向發布第二波新作共5款Calatrava系列腕表,包括搭載全新機芯的萬年曆腕表編號5236P-001,以單行同窗並列顯示星期、日期和月份。品牌全球總裁Thierry Stern與技術研發經理Philip Barat於今(4月16)日台灣時間下午4點與台灣區媒體舉行連線訪問,除了針對今年新表機芯做進一步的技術說明,也述說今年展望與新時代的規劃。針對5711停產,總裁承諾品牌已經有備案(plan B),「你們很快就會看到!」

分波段發表新品、立刻到貨新策略

為何要停產品牌最暢銷、最受歡迎的表款?「我們要停產5711,其中一個原是因為不能仰賴單一商品。每年都應該有全系列的新品,入門到高階不同價位帶的商品是必須的,這也是百達翡麗作為一個領導性的品牌的強項。」Stern說,這是父親傳給他的經營之道,技術的創新才是長久之道,「當然鋼表因為價格低廉比較容易銷售,以貴重金屬製造表的成本和門檻都較高、更不容易,但若你有好的設計和機芯就不是問題。」

Stern說,去年因為疫情品牌承受20%的損失,但今年產量應該可以達到目標的6萬只。他表示對今年非常有信心:「一是因為商品。我們會分多次發布新品,目前已經是第二波的發表。這是第一次我們在發表商品的同時就讓經銷商鋪貨、消費者可以立刻買到,這很重要。商品的數量也充足,今年有1/4都是新品。二是因為疫情我相信會舒緩,雖然還沒結束,但疫苗運抵全球各地,同時我們也都找到新的溝通和銷售的方式。」而針對新的行銷方式與到貨時程,他表示,創新是百達翡麗品牌重要的核心價值,不僅只在商品的創新:「我相信我們必須進化。客戶在演變,品牌也該演變。但坦白說我們也沒有選擇,若不改變百達翡麗可能就會消失。」

至於是否明年持續參加表展?他表示狀況複雜、鐘表與奇蹟表展大會已經盡力,即便有些地方無法盡如人意。「我們透過表展發表Nautilus系列,但我們也將持續像這樣做自己的產品發表。未來是否參加表展?我也希望能有機會親自見到所有人並展示新品。陸續發表新品的模式對品牌來說是新的模式,不但幫助我們的生產部門,也能讓媒體有機會報導不同的商品。因為一次發表全部表款時你必須取捨報導重點。明年的話因為疫情還不明朗、尚未定案。」

並列顯示萬年曆為家族圓夢 新材質用於機芯

針對編號5236P-001並列顯示萬年曆,Barat表示,並列顯示萬年曆的基礎和所有萬年曆都一樣,這款的基礎是2019年發表的5320,但此次透過研發新裝置來呈現。腕表設計靈感主要來自於日內瓦百達翡麗博物館所典藏的編號725/4萊芬懷表「美式顯示」(à l’américaine),Stern透露,從他祖父代開始家族就對這樣的日期顯示方式非常感興趣,一直有想要放到腕表上的念頭,但也深知因為尺寸關係這絕不容易。

「事實上,我們在2013年首次開動腦會,後來因為175週年非常忙碌,所以就擱在一旁。」Barat解釋,「我們一開始就知道是必需將日期的十位數和個位數顯示盤分開,但不知道如何分配動力,同時還要保持腕表的薄度,到2015年我們才開始建構這枚機芯。」而品牌在這枚機芯的創作過程中,研發了三項新的機制並為之申請專利,Barat表示三項機制中,以能夠消化機芯多餘動能的「防止重跳」這項專利的自鎖齒輪用途最為廣泛,並透露,這項專利及雙共面滾珠軸承都有可能未來出現在其他的新作中。