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神腦高雄巨蛋門市喬遷！Apple限量排隊夯品下殺74折起
神腦國際據點遍布全台，為了提供更便捷的服務及舒適的購物環境，神腦高雄巨蛋門市4月起搬家，新址地點為高雄市左營區博愛三路45號，今天（4月16日）正式開幕，4月18日前現場指定手機電池舊換新特價990元、限量300台，來店申辦資費或購物更有多樣好禮限量發送。
神腦高雄巨蛋門市位於人聲鼎沸的百貨商圈內，門市結合Apple授權維修中心，不僅可體驗各式各樣生活智慧家電、穿戴配件、手機等，也提升民眾辦理業務的便利度，更有指定項目「當日完修服務」。
即日起至4月18日神腦高雄巨蛋門市開幕慶期間推出Apple限時限量排隊夯品下殺74折起，包含iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max（加碼限量送HomePod mini）、AirPods Pro等；一機難求的熱門遊戲主機PS5也有機會搶到手，每日現貨釋出SONY PS5光碟版大禮包5名，包含遊戲機、遊戲片及周邊配件。活動期間來店不限消費金額，每日前30名送抽取式衛生紙一串；新申辦或攜碼中華電信搭配999元以上資費，加碼送保溫瓶，還能抽花東3,000元旅遊券、電動機車、Samsung Galaxy S21 5G手機等。
隨著iOS系統更新，手機電量耗損快、電池健康度下降，就該進場保養換電池。神腦廣受好評的「iPhone指定機型換電池舊換新」活動再度登場，獨家在高雄巨蛋門市即日起至4月18日開幕慶期間，iPhone指定機型（iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8 Plus）原廠電池換修可享特價990元（原價1,690元），每天限額100名；憑券到高雄巨蛋維修中心維修Mac、iPhone享95折。
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