台北電器空調影音3C大展 CHIMEI奇美家電推多重優惠

第31屆台北電器空調3C影音大展即日起至4月19日台北在世貿一館登場，CHIMEI奇美家電現場展出全產品系列，包括榮獲13年信譽金獎的液晶顯示器R6系列、擁有CSPF 1級高效節能與獨特上掀式出風口設計的變頻空調－星曜系列、搭載ECO⁺智慧能效新一級並能隨時偵測庫內溫度及亮度變化的奇美鮮靜美電冰箱，以及搭載ECO+智慧節能感應技術、自動調整最佳水量及時間、防霉去髒污的奇美輕柔淨美洗衣機，更有連續蟬聯兩年信譽金獎的奇美DC馬達風扇與多項高CP值小家電、廚房家電等。

台北電器空調影音3C大展期間，CHIMEI奇美家電4大品項祭出優惠好禮，至CHIMEI奇美家電展場攤位購買指定型號液晶顯示器就送各式小家電或生活精品，另可參加天天抽DC風扇活動、每天抽出5名，購買50型以上液晶顯示器加碼再抽萬元現金紅包；購買指定型號變頻冷暖空調一級空調（2.8kW以上），即可享有家電好禮5選1，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2,000元；購買鮮靜美電冰箱、輕柔淨美洗衣機任一款，即贈送獅王大禮包，奇美電冰箱也符合政府「貨物稅退稅」標準，最高再省2,000元；購買奇美DC馬達風扇就送獨家風扇造型IPASS造型一卡通，購買兩台可選擇8吋USB木紋扇（DF-08A0UK）一台或一卡通兩個（2擇1）。 CHIMEI奇美鮮靜美電冰箱，符合新能效1級節能高標準，Ag銀除菌氣流，變頻省電長效保鮮。圖／CHIMEI奇美提供 CHIMEI奇美DC馬達風扇歡慶10周年，即日起至4月19日台北電器空調3C影音大展期間於CHIMEI奇美攤位購買就送獨家造型一卡通。圖／CHIMEI奇美提供 CHIMEI奇美大4K液晶顯示器，採用領先業界的「奇美實業」專業光學板材，4K HDR高畫質、追劇大視野。圖／CHIMEI奇美提供 即日起至4月19日台北電器空調3C影音大展期間於CHIMEI奇美攤位購買50型以上液晶顯示器，加碼再抽萬元現金紅包。圖／CHIMEI奇美提供 CHIMEI奇美輕柔淨美滾筒洗衣機搭載ECO+全智能洗淨科技，洗脫烘一機三用。圖／CHIMEI奇美提供 CHIMEI奇美變頻空調星曜系列採用獨特上掀設計 快速清潔易上手。圖／CHIMEI奇美提供 CHIMEI奇美大4K液晶顯示器，搭載Google認證Android 9.0與語音搜尋功能，內建Netflix與YouTube等影音平台。圖／CHIMEI奇美提供