聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北電器空調影音3C大展 CHIMEI奇美家電推多重優惠
第31屆台北電器空調3C影音大展即日起至4月19日台北在世貿一館登場，CHIMEI奇美家電現場展出全產品系列，包括榮獲13年信譽金獎的液晶顯示器R6系列、擁有CSPF 1級高效節能與獨特上掀式出風口設計的變頻空調－星曜系列、搭載ECO⁺智慧能效新一級並能隨時偵測庫內溫度及亮度變化的奇美鮮靜美電冰箱，以及搭載ECO+智慧節能感應技術、自動調整最佳水量及時間、防霉去髒污的奇美輕柔淨美洗衣機，更有連續蟬聯兩年信譽金獎的奇美DC馬達風扇與多項高CP值小家電、廚房家電等。
台北電器空調影音3C大展期間，CHIMEI奇美家電4大品項祭出優惠好禮，至CHIMEI奇美家電展場攤位購買指定型號液晶顯示器就送各式小家電或生活精品，另可參加天天抽DC風扇活動、每天抽出5名，購買50型以上液晶顯示器加碼再抽萬元現金紅包；購買指定型號變頻冷暖空調一級空調（2.8kW以上），即可享有家電好禮5選1，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2,000元；購買鮮靜美電冰箱、輕柔淨美洗衣機任一款，即贈送獅王大禮包，奇美電冰箱也符合政府「貨物稅退稅」標準，最高再省2,000元；購買奇美DC馬達風扇就送獨家風扇造型IPASS造型一卡通，購買兩台可選擇8吋USB木紋扇（DF-08A0UK）一台或一卡通兩個（2擇1）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言