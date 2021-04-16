幸好冰箱有蛋／必看分享！達人教你煮出水嫩Q彈水煮蛋
只要冰箱有蛋，就不會餓到肚子！可變化出多種料理的蛋，是「餓」時的好夥伴，要怎麼做才能更好吃呢？尤其是現在運動健身的人，常常會自己準備白煮蛋，簡單煮蛋也有小秘訣喔，來看網路料理達人嘖嘖老師，如何煮出ＱＱ嫩嫩的水煮蛋吧！
【蛋的基本料理法：煮蛋】
煮蛋是最常見的蛋料理方式之一，利用雞蛋中蛋白與蛋黃不同的變性溫度，呈現出不同的質地和口感，甚至可以再細分為帶殼烹煮和去殼烹煮，光是煮蛋就能變化出多種料理。
● 白煮蛋料理法
● 材料
滾水（蓋過雞蛋的量）1鍋
雞蛋 （適量）
鹽或白醋（視情況添加）
冰開水（蓋過雞蛋的量） 1鍋
● 作法
1. 在雞蛋的鈍端以刀顎的尖角輕敲出一個小洞（見Tips），水滾後，將雞蛋輕放入鍋，水不要大滾的狀況下，大部分雞蛋可保持不破（若擔心蛋殼破裂，可加入少許的鹽或白醋）。
2. 目視水量必須蓋過雞蛋，以小火煮10分鐘後，撈起泡冰開水降溫即完成。
Tips：當雞蛋的鈍端敲出一個小洞後，氣室中的空氣會在水煮過程中排出，之後剝殼會較容易，蛋型也會更美觀。若一次下的蛋量太多，水溫會快速下降，不容易計算出正確的時間，需要注意雞蛋與水的比例。
● 同場加映【水煮蛋講座】
雖然煮蛋不需要什麼特殊的技巧，但不少人常常將水煮蛋煮過頭了，蛋白和蛋黃久煮後質地會老化，口感不佳，即使是全熟的蛋黃，因為烹煮的時間不同，也會產生很不一樣的口感。
雞蛋在水煮的過程中，外層的蛋白會比裡頭的蛋黃先凝固，以一顆普通大小的雞蛋來說，水煮的第7分鐘，蛋白已完全熟化；蛋黃則會在10分鐘時完全固化，但仍然保有一些水分；10分鐘後，蛋黃質地開始快速變化；12分鐘以上，呈現完全粉狀，甚至出現紫邊，此時，蛋黃的口感開始變差。
蛋白煮的時間越長、越像橡膠一樣，不好咀嚼，除非要做成鐵蛋那種特殊口感的蛋。想煮出水嫩Q彈的雞蛋，10分鐘是最理想的時間。
● 作者介紹：嘖嘖本名邱文澤，2017年開始以「嘖嘖的料理手帳」在網路上分享食譜和愛夫便當後，社群平台累積許多粉絲。FB：嘖嘖的料理手帳
※貼心提醒：水煮食品時請注意安全小心燙傷，勿讓孩童靠近。
【以上摘文選自《幸好冰箱有蛋》、作者：嘖嘖料理手帳zeze、圖文提供：悅知文化、整理：記者柯意如】
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