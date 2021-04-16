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五月天阿信親上陣演繹 粉絲買爆Stayreal Plan A新款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了PLAN A春夏系列的推出Stayreal經營者之一的阿信，也親自上陣演繹拍攝形象大片。圖／Stayreal提供
為了PLAN A春夏系列的推出Stayreal經營者之一的阿信，也親自上陣演繹拍攝形象大片。圖／Stayreal提供

由五月天成員阿信所經營的Stayreal推出全新2021 PLAN A春夏系列，首度推出AirPods pro保護套、不鏽鋼保溫杯等配件之外，阿信也不忘親自上陣詮釋，並拍攝多幅形象大片。而plain-me繼跨界順澤宮之後，再度攜手中信兄弟職業棒球隊，打造聯名服飾，還請來現役隊員鏡拍攝形象廣告，讓球迷看見不同風格。

PLAN A春夏系列加入當前流行的「變形蟲」花紋，並承襲阿信個人的穿衣風格與音樂DNA，在服裝上著重印花、顏色、輪廓以及異材質拼接等細節設計。此次Stayreal便把Logo融入在變形蟲花紋中，創造獨特又搶眼的視覺印象；還把精選標語運用在本次新款服飾，以及運用拼條設計，和矽膠立體印花，讓每款都有著「信」式風格。因此讓阿信也親自上場拍攝了多款的系列形象大片，曝光後讓粉絲直呼：「真的好帥！」除了服飾，這系列還首度呈現拖鞋、長襪和多色老帽，以及牛皮AirPods pro保護套和保溫杯，完整體現了音樂人生的風貌。

中信兄弟職業棒球隊的李振昌、王威晨、高宇杰、江坤宇及陳文杰五位球員，穿上與plain-me聯名系列服飾入鏡拍攝宣傳影像。圖／plain-me提供
中信兄弟職業棒球隊的李振昌、王威晨、高宇杰、江坤宇及陳文杰五位球員，穿上與plain-me聯名系列服飾入鏡拍攝宣傳影像。圖／plain-me提供

流行品牌plain-me首度與中信兄弟職業棒球隊合作，把球隊經典的藍、黃配色、甚至是極具代表性的香蕉圖騰，轉化成適合日常搭配的風格單品。加上plain-me擅長的寬鬆但不離身的剪裁，以及鬆緊帶、抽繩的細節創造出聯名Logo T恤、開襟襯衫、成套棒球衫等。還提供同款童裝，滿足全家大小一起穿著搭配的需求。於是，邀請了現役的李振昌、王威晨、高宇杰、江坤宇及陳文杰五位球員，穿上這系列服飾入鏡拍攝宣傳影像，展現出與球場上截然不同的可愛帥氣魅力，顛覆球迷想像。

五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列拼條寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列拼條寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列拼條寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列拼條寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列Logo T恤1,280元、錐形牛仔褲2,480元。圖／Stayreal提供
五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列Logo T恤1,280元、錐形牛仔褲2,480元。圖／Stayreal提供

五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列搖滾本事T恤1,280元。圖／Stayreal提供
五月天阿信詮釋PLAN A春夏系列搖滾本事T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal PLAN A春夏系列逃亡也是一種浪漫潮流拖鞋1,080元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A春夏系列逃亡也是一種浪漫潮流拖鞋1,080元。圖／Stayreal提供

plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列零錢包580元。圖／plain-me提供
plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列零錢包580元。圖／plain-me提供

Stayreal PLAN A春夏系列不鏽鋼保溫杯1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A春夏系列不鏽鋼保溫杯1,280元。圖／Stayreal提供

plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列棒球衫2,080元。圖／plain-me提供
plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列棒球衫2,080元。圖／plain-me提供

plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列斜背小包980元。圖／plain-me提供
plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列斜背小包980元。圖／plain-me提供

plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列抽繩短褲1,880元。圖／plain-me提供
plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列抽繩短褲1,880元。圖／plain-me提供

Stayreal PLAN A春夏系列潮流腰包1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A春夏系列潮流腰包1,280元。圖／Stayreal提供

plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列開領襯衫1,880元。圖／plain-me提供
plain-me與中信兄弟職業棒球隊聯名系列開領襯衫1,880元。圖／plain-me提供

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