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五月天阿信親上陣演繹 粉絲買爆Stayreal Plan A新款
由五月天成員阿信所經營的Stayreal推出全新2021 PLAN A春夏系列，首度推出AirPods pro保護套、不鏽鋼保溫杯等配件之外，阿信也不忘親自上陣詮釋，並拍攝多幅形象大片。而plain-me繼跨界順澤宮之後，再度攜手中信兄弟職業棒球隊，打造聯名服飾，還請來現役隊員鏡拍攝形象廣告，讓球迷看見不同風格。
PLAN A春夏系列加入當前流行的「變形蟲」花紋，並承襲阿信個人的穿衣風格與音樂DNA，在服裝上著重印花、顏色、輪廓以及異材質拼接等細節設計。此次Stayreal便把Logo融入在變形蟲花紋中，創造獨特又搶眼的視覺印象；還把精選標語運用在本次新款服飾，以及運用拼條設計，和矽膠立體印花，讓每款都有著「信」式風格。因此讓阿信也親自上場拍攝了多款的系列形象大片，曝光後讓粉絲直呼：「真的好帥！」除了服飾，這系列還首度呈現拖鞋、長襪和多色老帽，以及牛皮AirPods pro保護套和保溫杯，完整體現了音樂人生的風貌。
流行品牌plain-me首度與中信兄弟職業棒球隊合作，把球隊經典的藍、黃配色、甚至是極具代表性的香蕉圖騰，轉化成適合日常搭配的風格單品。加上plain-me擅長的寬鬆但不離身的剪裁，以及鬆緊帶、抽繩的細節創造出聯名Logo T恤、開襟襯衫、成套棒球衫等。還提供同款童裝，滿足全家大小一起穿著搭配的需求。於是，邀請了現役的李振昌、王威晨、高宇杰、江坤宇及陳文杰五位球員，穿上這系列服飾入鏡拍攝宣傳影像，展現出與球場上截然不同的可愛帥氣魅力，顛覆球迷想像。
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