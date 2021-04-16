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LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 遠端遙控一指搞定

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021年全系列皆內建WiFi功能，打造完整家用物聯網生態。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021年全系列皆內建WiFi功能，打造完整家用物聯網生態。圖／LG提供

台北電器空調3C影音大展即日起至4月19日在台北世貿一館登場，LG於展場發表LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列新品，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。活動期間於展場購買LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調指定機種，還可兌換送LG口罩型空氣清淨機一台。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」、「旗艦冷暖」、「旗艦單冷」、「經典冷暖」全系列皆內建 WiFi，支援LG ThinQ App遠端串聯監控，透過App能遠端控制家用空調、監控空調耗電量，「豪華清淨」系列更搭載空氣濾淨功能，UV nano技術達到 99.9% 殺菌率，兼具冷氣、空氣清淨機雙重優勢。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損，比傳統定頻冷氣能節省70%以上的能源，智慧節能模式可依照室內人數以及活動量選擇不同的冷流吹送程度，

獨家設計15˚水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓空調運轉更穩定、運轉時更安靜，同時比傳統定頻壓縮機冷卻速度更快、範圍更廣、持續時間更長，全系列皆符合CSPF能效1級規範，且提供雙迴轉變頻壓縮機10年保固。

結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點的LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」系列，內建自動乾燥清潔功能，保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生，更搭配懸浮微粒感應器、負離子產生器、強力靜電微塵濾網、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，還搭載LG獨特UV nano技術，消毒細菌、減少有害物質、提供清淨好空氣。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調4.4kw豪華清淨型（LSU43AHU/LSN43AHU）建議售價50,900元；LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調4.4kw豪華清淨型（LSU43ACU/LSN43ACU）建議售價48,900 元，將於5月在各大通路正式販售。

LG在全台打造10間直營服務中心，更推出 LG Careship 產品尊榮服務，提供到府養護、教學等多項專屬方案，購買 LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調指定機型，並至LG官網完成申請流程，即可享受免費一次尊榮大使到府服務，包括協助家用物聯網、LG ThinQ App設定與教學；全方位尊榮養護方案則提供多項付費加值方案，可透過預約邀請LG專業人員到府進行產品檢測、清潔、耗材更換等養護服務。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調推出「豪華清淨」系列新品，結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點，並搭載LG獨特UV nano技術。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調推出「豪華清淨」系列新品，結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點，並搭載LG獨特UV nano技術。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021新品發表，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021新品發表，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列機型內建WiF，完整串聯IoT智慧生活。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列機型內建WiF，完整串聯IoT智慧生活。圖／LG提供
LG直營售後服務獲得ISO 國際雙驗證、LG Careship尊榮到府引領高品質售後服務。圖／LG提供
LG直營售後服務獲得ISO 國際雙驗證、LG Careship尊榮到府引領高品質售後服務。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021新品發表，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調2021新品發表，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆內建WiFi，支援LG ThinQ App遠端串聯監控。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆內建WiFi，支援LG ThinQ App遠端串聯監控。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」系列結合冷氣、空氣清淨機、除濕機等多重優點 。圖／LG提供
LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」系列結合冷氣、空氣清淨機、除濕機等多重優點 。圖／LG提供

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