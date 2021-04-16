LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 遠端遙控一指搞定

台北電器空調3C影音大展即日起至4月19日在台北世貿一館登場，LG於展場發表LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列新品，邀請邰智源擔任LG超進化一日店長。活動期間於展場購買LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調指定機種，還可兌換送LG口罩型空氣清淨機一台。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」、「旗艦冷暖」、「旗艦單冷」、「經典冷暖」全系列皆內建 WiFi，支援LG ThinQ App遠端串聯監控，透過App能遠端控制家用空調、監控空調耗電量，「豪華清淨」系列更搭載空氣濾淨功能，UV nano技術達到 99.9% 殺菌率，兼具冷氣、空氣清淨機雙重優勢。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損，比傳統定頻冷氣能節省70%以上的能源，智慧節能模式可依照室內人數以及活動量選擇不同的冷流吹送程度，

獨家設計15˚水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓空調運轉更穩定、運轉時更安靜，同時比傳統定頻壓縮機冷卻速度更快、範圍更廣、持續時間更長，全系列皆符合CSPF能效1級規範，且提供雙迴轉變頻壓縮機10年保固。

結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點的LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調「豪華清淨」系列，內建自動乾燥清潔功能，保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生，更搭配懸浮微粒感應器、負離子產生器、強力靜電微塵濾網、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，還搭載LG獨特UV nano技術，消毒細菌、減少有害物質、提供清淨好空氣。

LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調4.4kw豪華清淨型（LSU43AHU/LSN43AHU）建議售價50,900元；LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調4.4kw豪華清淨型（LSU43ACU/LSN43ACU）建議售價48,900 元，將於5月在各大通路正式販售。