2021 WW表展／世界八大奇蹟？一卡皮箱帶著走！

2021年鐘表與奇蹟展雖然已結束日內瓦的數位行程，但於日前移師上海，持續帶來全新創意之作。除了勞力士（ROLEX）、與歷峰集團（Richemont Group）為主力的多個高級品牌，其實也有不少獨立製表品牌於此間發表新作，帶來搶眼、罕見的複雜精密表現形式或材料使用。

Concertino腕表是Christophe Claret的全新力作，一次集結琺瑯、鐫刻、機刻飾紋三種工藝技法，由於Christophe Claret本人即是暴食問表的研發大腕，繼先前的Adagio腕錶的柔緩音樂、Soprano腕表的女高音，以及Allegro腕表的歡快音聲，Concertino則鎖定「協奏曲」為主題，以376個零件組成的CRM89型手上鍊機芯能發出大教堂的優雅報時音聲，同時具備專利降噪結構。五級鈦金屬限量一只，訂價約1億2,300萬元；PURNELL的ESCAPE PRIMO WPM腕表則與著名製表名家Eric Coudray合作，特殊的三軸球體陀飛輪，其Spherion結構轉速分別為8秒、16秒與30秒，全球獨一無二僅一只。

好想出國？Louis Moinet的「世界八大奇觀（8 Marvels of the World）」則一次帶來八款時間逸品，讓人把世界奇蹟一卡皮箱帶著走！主題囊括羅馬競技場、伊斯坦堡藍色清真寺、約旦佩特拉古城、埃及古夫金字塔、印度泰姬瑪哈陵、中國萬里長城、里約熱內盧救世基督像、祕魯馬丘比丘，八只腕表全數使用獲國際計時大賽（International Chronometry Competition）金獎的LM 35、60秒陀飛輪機芯，八處世界絕景都由金匠以手工篆刻，並裝載於一特製旅行箱中。