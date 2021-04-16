200款任選、低於1折出清！OUTLET燈飾賣場周日開幕

打著「全台唯一、也是第一的燈飾OUTLET賣場」，時光燈飾本周日(4/18)將於新北泰山開幕，全場維持至少兩百盞燈飾，從設計師燈款、全球僅一兩件的「原創品」，到賣場下架或中盤目錄行銷的過季燈品，這裡全都有，全館低於1折起出清。以一盞典雅的鄉村原木吊燈為例，訂價1萬5千元下殺0.66折、出清價千元有找。

此外，時光燈飾於官網也同步開立OUTLET專區，不便出門也可線上選購。

歡慶開幕，首賣主打三款限量出清商品，官網同步販售。第一款是造型可愛、不少餐廳網紅都愛它的「小小人」，悠閒的甩著雙腿，自在地坐在板凳上，頭頂著光亮的燈泡，吸睛度破表，特賣價99元；另一款是知名賣場熱銷的落地燈，每支499元；還有實用性超高的陽台或浴室燈，同樣百元有找、出清價99元。

此外，開幕優惠還包括前10組的預約客，可享設計師免費到府燈飾規劃，限定北北桃地區。時光燈飾負責人袁明祺(MARK)表示，OUTLET燈飾只要擺對地方、搭配正確光源，也可以讓居家展現完美的時尚感，以3房2廳的小家庭為例，燈飾配到好7千有找，很適合新開店、小資族，或是包租公與包租婆。

時光OUTLET除了賣場常見的大眾燈款，也有許多「原創零碼」商品，袁明祺表示，這些商品多半是設計師的打樣品，有些純手做、絕對設計款，全球僅一或兩件，相對特殊稀有，建議若居家自用，可優先入手；絕版品還包括「設計師款」，可用最低的折扣買到時尚燈款，像是一只有百變造型、可調角度的丹麥品牌吊燈，頭盔開合有如飛螢展翅，造型優雅，每只出清價只要680元。

袁明祺原本從事燈飾攝影，因擅長設計、行銷，投入燈飾經營二十餘年；創立「時光」，因感懷時間不斷推進，其中不乏人生光輝燦爛的時刻，如同燈光，可以簡約、也能璀璨，代表幸福，也隨四季更迭。他希望象徵居家幸福的燈光，能更平易的走進生活，一來傳遞美好，再則也是惜物環保。

觸動這個全台第一間燈飾OUTLET想法，在於各家確實都有的倉儲問題，某日同業送來3大車的燈，為求清倉忍痛處理，請他幫忙想想辦法；他隨即想到自家的燈，也有不少典藏版、創作款，捨不得也不好賣，惜物環保外，也為自己與同業庫存尋出路，他決定開店一試。

時光OUTLET是時光燈飾原本的工廠、倉儲與研發設計中心改裝，空間不大，但展示燈款平均維持兩百盞上下，也將不斷補貨換新；消費者可入店討論居家燈飾需求，透過大螢幕，能蒐覽上萬件市場新品與熱銷品，同樣可享直銷優惠價再打8折。若需燈光設計師到府規劃，6月底前酌收費用，還可抵扣購燈消費，相當於設計免費。

時光OUTLET小檔案

地址：新北市泰山區楓江路46巷65號（五股交流道下約行900公尺；捷運泰山站步行約15分鐘可達，或於捷運站轉乘計程車、車資約百元）

電話：02-2900-3180

營業時間：周一至五 9:00~19:00，夜間及假日採預約制