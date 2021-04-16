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機能潮穿搭必備款！Palladium打造防水靴、潮流小包
Merrell品牌創立40周年，因此讓系列中賣破2,500萬雙的經典Moab系列登山鞋，推出延伸的Speed和Flight款式，主打輕量與防水設計，加上嶄新外型，作為日常搭配也沒問題。而以站穩「防水靴」龍頭的Palladium仍維持永續目標，打造全新橘標防水RCYCL LT+Z系列鞋款。
受限於疫情，民眾參與登山活動的頻率變高，Merrell有感於此便替熱愛山林的消費者，以經典Moab系列登山鞋為基礎，量身打造出Speed和Flight多功能型款。其中的Speed登山健行鞋，鞋身以透氣網布結合GoreTex防水結構，面對大雨也能維持乾爽。鞋底採用抓地與耐用雙效的Vibram EcoDura，搭載Traction Lug山型結構顆粒，比一般Vibram黃金大底抓地效能更提升25%。Flight款以結合創新技術與材質打造而成，讓登山鞋跨界到越野跑領域，且在製程中，採用100%再生纖維製成鞋帶；鞋底材質Vibram EcoDura也是30%廢材橡膠的再利用，FloatPro中底在生產時也是零廢料產出，展現品牌對環境保護的承諾。
而總是致力於永續發展的Palladium也推出了新一季的橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款，延續了過往，不僅鞋面以100%PET再生纖維製成，內層也為TPU綠色素材的「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」包覆全鞋，維持乾爽透氣、夏季也不易悶腳。而且鞋帶皆使用100%再生PET製成，搭載再生LITE+輕量進化大底，打造輕盈腳感的同時也減少15%的橡膠浪費，平均產出一雙鞋，相當於循環再生約9.8個塑膠寶特瓶。最特別的是，此次還延伸推出了潮流小包、軍風襯衫及長褲，以及連帽防風軍外套與衝鋒衣，讓人眼睛為之一亮。
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