快訊

車輛卡在邊坡非第一次！李義祥無作為導致太魯閣號重大死傷

參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機能潮穿搭必備款！Palladium打造防水靴、潮流小包

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴，首推沙漠金配色3,580元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴，首推沙漠金配色3,580元。圖／Palladium提供

Merrell品牌創立40周年，因此讓系列中賣破2,500萬雙的經典Moab系列登山鞋，推出延伸的Speed和Flight款式，主打輕量與防水設計，加上嶄新外型，作為日常搭配也沒問題。而以站穩「防水靴」龍頭的Palladium仍維持永續目標，打造全新橘標防水RCYCL LT+Z系列鞋款。

受限於疫情，民眾參與登山活動的頻率變高，Merrell有感於此便替熱愛山林的消費者，以經典Moab系列登山鞋為基礎，量身打造出Speed和Flight多功能型款。其中的Speed登山健行鞋，鞋身以透氣網布結合GoreTex防水結構，面對大雨也能維持乾爽。鞋底採用抓地與耐用雙效的Vibram EcoDura，搭載Traction Lug山型結構顆粒，比一般Vibram黃金大底抓地效能更提升25%。Flight款以結合創新技術與材質打造而成，讓登山鞋跨界到越野跑領域，且在製程中，採用100%再生纖維製成鞋帶；鞋底材質Vibram EcoDura也是30%廢材橡膠的再利用，FloatPro中底在生產時也是零廢料產出，展現品牌對環境保護的承諾。

而總是致力於永續發展的Palladium也推出了新一季的橘標防水RCYCL LT+Z系列靴款，延續了過往，不僅鞋面以100%PET再生纖維製成，內層也為TPU綠色素材的「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」包覆全鞋，維持乾爽透氣、夏季也不易悶腳。而且鞋帶皆使用100%再生PET製成，搭載再生LITE+輕量進化大底，打造輕盈腳感的同時也減少15%的橡膠浪費，平均產出一雙鞋，相當於循環再生約9.8個塑膠寶特瓶。最特別的是，此次還延伸推出了潮流小包、軍風襯衫及長褲，以及連帽防風軍外套與衝鋒衣，讓人眼睛為之一亮。

Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴3,580元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴3,580元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴3,580元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水RCYCL LT+Z系列靴3,580元。圖／Palladium提供
Merrell Moab系列Flight鞋3,580元。圖／Merrell提供
Merrell Moab系列Flight鞋3,580元。圖／Merrell提供
Palladium衝鋒衣4,490元。圖／Palladium提供
Palladium衝鋒衣4,490元。圖／Palladium提供
Palladium潮流小包7-ELEVEN獨家限定精品集點送，6點加499元即可換購，4/21（三）15：00全台同步開放預購。圖／Palladium提供
Palladium潮流小包7-ELEVEN獨家限定精品集點送，6點加499元即可換購，4/21（三）15：00全台同步開放預購。圖／Palladium提供
Palladium沙漠色軍裝短褲2,490元。圖／Palladium提供
Palladium沙漠色軍裝短褲2,490元。圖／Palladium提供
Merrell Moab系列Speed鞋5,280元。圖／Merrell提供
Merrell Moab系列Speed鞋5,280元。圖／Merrell提供
Palladium在打造全新橘標防水RCYCL LT+Z系列鞋時，還延伸出配件與服飾，讓人眼睛為之一亮。圖／Palladium提供
Palladium在打造全新橘標防水RCYCL LT+Z系列鞋時，還延伸出配件與服飾，讓人眼睛為之一亮。圖／Palladium提供
Palladium長袖T恤1,690元。圖／Palladium提供
Palladium長袖T恤1,690元。圖／Palladium提供

品牌 疫情

延伸閱讀

三星Galaxy A52 5G 超A咖 怪好玩濾鏡 噓同學快來參加

樓上改建套房沒做好防水 她家天花板「下雨還脫皮」嚇壞人

怪怪惹人愛！三星Galaxy A52 5G怪好玩，3大亮點擄獲Z世代

Sony在台引進SL-M系列強固型SSD IP67防水、可承受6000公斤壓力

相關新聞

雅婷怡君送龍蝦「最暖心的一天」！王品親曝挑名緣由

餐飲集團王品慶祝母親節，4/20日至5月31日只要名字有「雅、婷、怡、君」，出示證件就直接送價值528元的「法式紅醬龍蝦...

2021 WW表展／世界八大奇蹟？一卡皮箱帶著走！

2021年鐘表與奇蹟展雖然已結束日內瓦的數位行程，但於日前移師上海，持續帶來全新創意之作。除了勞力士（ROLEX）、與歷...

200款任選、低於1折出清！OUTLET燈飾賣場周日開幕

打著「全台唯一、也是第一的燈飾OUTLET賣場」，時光燈飾本周日(4/18)將於新北泰山開幕，全場維持至少兩百盞燈飾，從...

機能潮穿搭必備款！Palladium打造防水靴、潮流小包

Merrell品牌創立40周年，因此讓系列中賣破2,500萬雙的經典Moab系列登山鞋，推出延伸的Speed和Fligh...

藝想天開！積家 X MICHAEL MURPHY藝術裝置上海首展！

如何才算藝術？藝術的型態多元，可以是繪畫、音聲、視覺，甚至是複合式裝置。瑞士鐘表品牌積家表（Jaeger-LeCoult...

Superdry新訂價便宜4成搶市 甩開過氣印象重返台灣

去年一度傳出撤台消息的潮牌Superdry在代理商星裕國際接手後，正式在今年4月重返台灣市場，預計將陸續在台開出5家據點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。