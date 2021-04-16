機能潮穿搭必備款！Palladium打造防水靴、潮流小包

Merrell品牌創立40周年，因此讓系列中賣破2,500萬雙的經典Moab系列登山鞋，推出延伸的Speed和Flight款式，主打輕量與防水設計，加上嶄新外型，作為日常搭配也沒問題。而以站穩「防水靴」龍頭的Palladium仍維持永續目標，打造全新橘標防水RCYCL LT+Z系列鞋款。

受限於疫情，民眾參與登山活動的頻率變高，Merrell有感於此便替熱愛山林的消費者，以經典Moab系列登山鞋為基礎，量身打造出Speed和Flight多功能型款。其中的Speed登山健行鞋，鞋身以透氣網布結合GoreTex防水結構，面對大雨也能維持乾爽。鞋底採用抓地與耐用雙效的Vibram EcoDura，搭載Traction Lug山型結構顆粒，比一般Vibram黃金大底抓地效能更提升25%。Flight款以結合創新技術與材質打造而成，讓登山鞋跨界到越野跑領域，且在製程中，採用100%再生纖維製成鞋帶；鞋底材質Vibram EcoDura也是30%廢材橡膠的再利用，FloatPro中底在生產時也是零廢料產出，展現品牌對環境保護的承諾。