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藝想天開！積家 X MICHAEL MURPHY藝術裝置上海首展！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Jaeger-LeCoultre委託美國藝術家Michael Murphy創作了一件以時間為靈感的裝置藝術「Spacetime」，並於上海「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」首度公開展出。圖 / 積家表提供。
Jaeger-LeCoultre委託美國藝術家Michael Murphy創作了一件以時間為靈感的裝置藝術「Spacetime」，並於上海「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」首度公開展出。圖 / 積家表提供。

如何才算藝術？藝術的型態多元，可以是繪畫、音聲、視覺，甚至是複合式裝置。瑞士鐘表品牌積家表（Jaeger-LeCoultre）委託美國藝術家Michael Murphy創作了一件以時間為靈感的裝置藝術「Spacetime」，並於上海「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」首度公開展出。

「Spacetime」藝術裝置重新解構了積家新品、Reverso Tribute Nonantième翻轉系列的90周年紀念腕表，腕表的正反面皆採用迥然不同的時間顯示。整件作品由69個組件所組成，其形狀與腕表零件相似，但以照片沖印的手法，呈現機芯和表盤零件的不同部分。Murphy表示：「我一直認為我的裝置有四個維度。我所設計的藝術作品懸浮於三維空間之中是由長、寬和深度構成的平面圖像；而對作品的體驗會隨著時間產生變化，這就是作品的第四維度。」目前這項裝置藝術正

1975年出生于美國俄亥俄州、現今活躍於布魯克林的Michael Murphy，其作品常強調透視效果，透過觀賞者視角的變化，線條、結構的重組，看似隨意、混亂的形體進而整合成井然有序的意象或物件，從精神方面進行打擊與再造，也突破藝術品主體與觀者之間的界線。

由69個組件所組成的作品其形狀與腕表零件相似，但以照片沖印呈現機芯和表盤零件的不同部分。圖 / 積家表提供。
由69個組件所組成的作品其形狀與腕表零件相似，但以照片沖印呈現機芯和表盤零件的不同部分。圖 / 積家表提供。
「Spacetime」藝術裝置先於上海公開、之後並將進行世界巡迴。圖 / 積家表提供。
「Spacetime」藝術裝置先於上海公開、之後並將進行世界巡迴。圖 / 積家表提供。
Michael Murphy的藝術裝飾強調需要觀者改變位置進而一窺作品全貌。圖 / 積家表提供。
Michael Murphy的藝術裝飾強調需要觀者改變位置進而一窺作品全貌。圖 / 積家表提供。

腕表 裝置藝術

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