Superdry新訂價便宜4成搶市 甩開過氣印象重返台灣

去年一度傳出撤台消息的潮牌Superdry在代理商星裕國際接手後，正式在今年4月重返台灣市場，預計將陸續在台開出6家據點。同時，星裕國際也替Superdry重新定位，祭出3大有感策略，包含調整售價、形象改造以及邀請球星代言，誓言要甩開過氣的印象，讓消費者再次喜愛上品牌。

英國潮牌Superdry最大的識別度就是有著英、日夾雜的「Superdry極度乾燥しなさい」Logo，2014年到2018年是品牌的全盛時期，在台也有多個通路，也時常被仿冒，是潮流人士的最愛，受歡迎程度可見一斑。然而，品牌創辦人於Julian Dunkerton於2019年回歸執掌品牌，重新定位品牌價值，仍是以英式潮流融合美式復古、日式圖騰作為設計主軸，但上述的經典識別符號已不復見，取而代之的是日文漢字的「冒険魂」。星裕國際表示，未來「極度乾燥しなさい」的式樣，將變成品牌圖案的一部分，並不會如過去那樣強調。

在4月13日時，SUPERDRY也進駐了台中大遠百。圖／星裕國際提供

其次就是消費者最在意的價格，重返台灣市場之際，星裕國際也打出貼近英國訂價策略，因此比起前代理商經營時，便宜了近4成；星裕國際總經理王立人也說：「之後消費者就不用再去比價，台灣的價格也很漂亮」。像是有機棉製成的T恤千元有找，目前單價最高的刺繡外套，也在5,000元以內，比起過往更加容易入手。未來Superdry產品將細分成5大系列，針對不同族群提供合適的品項，在已開幕的大江購物中心、台中大遠百，先上架了主打經典款的Original & Vintage、成熟設計的Studio，以及融入運動與潮流感的Code系列。雙北首店，可能要等到9月時才會登場，不過值得一提的是大江購物中心店，是全球首間以新概念打造而成，顯見Superdry對於台灣市場的重視。

SUPERDRY邀請了足球巨星內馬爾擔綱品牌有機棉內、睡衣代言人。圖／星裕國際提供

而偏向運動機能與街頭流行感的Performance Sports和X系列，也會陸續的抵台上市。不過，總經理王立人提到，未來並不會把全系列方在同一門市銷售，而是會針對區域性，以選品的概念，加上自有的摩曼頓運動通路都有可能銷售Superdry Performance Sports系列。而Superdry今年預估將展店5到6家，在五年之間要達到約20家據點，暫時以百貨、購物中心為拓展的考量。其次是永續概念也會運用到全系列的品項中，甚至在有機棉內、睡衣系列還找來足球巨星內馬爾代言，預計在2025年時全產品都達符合環保製程。另外，針對過往的仿冒問題，星裕國際也將與保智大隊合作，把山寨品擋在國境之外，增加消費者對於Superdry的信心。

SUPERDRY新的識別「冒險魂」刺繡標籤，被運用於有機棉T恤上。圖／星裕國際提供

SUPERDRY ORIGINAL & VINTAGE系列女裝T恤1,180元。圖／星裕國際提供

SUPERDRY ORIGINAL & VINTAGE系列T恤980元。圖／星裕國際提供

SUPERDRY ORIGINAL & VINTAGE系列女裝外套3,980元。圖／星裕國際提供