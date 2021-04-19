出門旅遊更輕鬆自在！旅宿必備神器 FANY 行動萬用風乾扇

圖 / FANY

FANY 行動萬用風乾扇 是由台灣本土團隊「麗研創新」所打造出來的旅遊必備利器，在完全不會造成行李負擔的情況下，提供更簡單易用的換洗衣物乾燥方式，解決了出門需要攜帶大量換洗衣物的麻煩，讓寶貴的行李箱空間得以釋放。

對於經常出外旅遊、出差一族來說，經常會遇到的就是衣物換洗的問題，尤其是較長天數的旅程，就需要選擇多帶備用衣物，或是設法解決住宿時的洗衣、晾衣問題，不過並非所有的旅宿都有提供完善的洗衣機或乾衣機，就算選擇手洗衣物，不免也會遇到多雨天氣讓室內極度潮溼，這時想要透過單純的晾乾衣物就不是這麼容易，更不用說，若是到野外露營，根本也沒有方便晾乾衣服的場所了！

為了解決經常出外旅行者上述有關衣物換洗的問題，台灣本土的「麗研創新」團隊花費四年的時間打造「FANY 行動萬用風乾扇」這個堪稱「神器」的好用工具，來解決旅行者衣物換洗的痛點，透過這項工具的協助，出門旅遊再也不需要準備一大堆的換洗備用衣物，也因此可以讓行李變得更為輕便，在旅行中可以更放心地洗清換下的衣物，並利用 FANY 搭配旅館中既有的掛衣架，即可透過內建風扇的強力風流，大幅縮短衣物乾燥的時間，除了不需要煩惱衣物需要掛在戶外的麻煩，私密的內衣褲也不用擔心會被看到了。

除此之外，FANY 也有非常多專為旅行者所打造的貼心設計，像是內建了大容量的充電電池，使用時無需插電，不會有電線不小心纏住的危險，而且電力續航長達 12 小時，也有三段風速可以調整。此外，FANY 本身體積超小，可收摺式設計也能輕鬆收納至行李箱中，同時也有非常多元的配件可以搭配不同的衣物吊掛使用，甚至也有專為烘乾鞋襪的掛勾，泛用性相當高。

FANY 行動萬用風乾扇，精巧設計詳細看

考量到旅行時的收納便利性，FANY 行動萬用風乾扇在設計之初就經過反覆的實作與測試，最終設計成為方便收摺，且尺寸僅有一把摺疊傘大小、重量僅 320g 的便攜設計；在風扇展開時，直徑 45 cm 的扇葉大小適中，提供了充足的風力，也能適用於各類型的空間。

此外，FANY 更能搭配各種不同類型的配件來應付不同衣物的吊掛需求，像是可一次晾大量衣物的「多功能架」，另外還有可吊掛像外套、西裝這類較大衣物的「大衣架」，甚至還有專為晾乾鞋襪專用的「鞋架」，一次滿足旅行時所有的需求！

圖 / FANY

旅遊必備神器，這時候你一定用得到！

FANY 行動萬用風乾扇就像是一組可以隨身攜帶的乾衣機，而且體積非常迷你，在需要乾燥衣物時，更能快速完成組裝，大幅縮短衣物晾乾的時間，在使用完畢後也能快速摺疊收納，真的非常省心，也不需要浪費時間在衣服的處理上，讓你的旅途更無後顧之憂哦！

享受輕裝旅行的便利，讓行李箱可以裝得下更多戰利品！

對於經常出門旅遊、或是工作需要而四處奔波的商務人士來說，「行李箱的空間不足」永遠都是難以解決的問題，尤其是長時間的旅程，通常都得攜帶大量的衣物，來應付換洗的需求，更不用說遇到下雨或是不小心弄髒衣物的狀況了，尤其是衣服洗淨之後的晾乾問題，更是一件麻煩事，因此絕大多數人都會選擇乾脆不洗衣服，也讓行李箱有絕大多數空間都得收納這些髒衣物，若處理不好，還會有異味或是衛生的問題。

不過有了「FANY 行動萬用風乾扇」這項利器之後，就能輕鬆解決衣物換洗之後的乾衣問題，包括入住旅宿沒有提供烘衣設備，也沒有額外的晾衣空間…等問題，更不用說遇到下雨天氣時，衣服根本就很難晾乾的窘境！FANY 可以摺疊收納，不會佔用太多行李空間，需要使用時展開並掛上吊衣桿，即可透過強力風扇的運轉來加速衣物乾燥的時間，在入住的房間中即能搞定，不用擔心得找戶外場所才能晾乾衣物，也不用擔心衣物會被偷或是有礙觀瞻了。也因為行李中不再需要這麼多替換衣物，讓我們更有空間餘裕將旅行時的戰利品裝入行李箱中，不僅可以輕裝出門，還能滿載旅行美好的回憶～而不是滿滿的髒衣服啊！

圖 / FANY

除了一般旅宿場合適合使用 FANY 解決衣物換洗後的乾衣需求，對於熱愛戶外活動與露營的朋友來說，FANY 更是不可或缺的重要神器，尤其在空間有限的帳棚內，FANY 除了幫我們快速乾衣，長效電力更能當作吊扇，讓帳棚內的空氣更為流通，更能擁有舒適的睡眠體驗。