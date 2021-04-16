珠寶玫瑰栩栩如真！RoseDior高級珠寶冰霜露水細節美炸
玫瑰是DIOR品牌創辦人迪奧先生最鍾愛的花卉。DIOR JOAILLERIE自即日起至4月20日止登場的ROSEDIOR高級珠寶暨腕表展，呈獻由創意總監Victoire de Castellane最新創作的RoseDior系列具象而詩意絢爛的玫瑰造型珠寶，共有300餘件總價值約40億元的高級珠寶與腕表作品來台展出，是品牌於台灣歷屆珠寶展規模之最。除了全新RoseDior高級珠寶系列，同時也回顧Victoire逾20年來為DIOR JOAILLERIE的創作歷程，以及DIOR 2021年最新高級腕表以花園為主題的時間創作。
全新高級珠寶系列 RoseDior共54款以玫瑰花為主角的珠寶，是Victoire de Castellane在Bal des Rose驚艷珠寶界10年之後，以嶄新的視角與淬煉的工藝重訪這個對迪奧先生來說永恆珍貴的主題。一片一片立體捲曲的花瓣線條，層次堆疊出蓬鬆而飽滿的花朵，鏤空葉脈以金屬勾邊，莖枝則以手工刻鑿霜金效果，最後點綴上吊膽工藝鑲嵌菱面梨形（briolette）切割的鑽石作為露珠，精緻細節彷彿在大自然中的真實樣貌。部分項鍊款式可將玫瑰摘下轉作胸針配戴；亦有可調節長度的項鍊。
除了隨著玫瑰花主題同時綻放的神秘珠寶表與La D de Dior，此次展出的DIOR 2021 新款高級腕表，以花園為創作靈感。品牌最具代表性的前置自動盤Grand Bal系列，Parure Tropicale天堂鳥系列以絢麗虹彩的聖甲蟲鞘翅為表盤，擺動的自動盤裝飾各色繽紛的馬眼形切割彩色寶石，猶如熱帶天堂鳥優雅振翅時靈動的羽毛。而Grand Soir系列則描繪迪奧先生夜晚的花園，在篩落的月光下，展染夜色的枝葉取代花朵成為主角，以立體金質堆疊多種花式切割寶石而成，表圈則以整片硬寶石切磨而成，工藝過人，細節精妙。
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