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台南首間7-11「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，提供客製化列印服務，可搭配最愛的OPEN!家族及三麗鷗家族聯名圖組，製作聯名T恤或提袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，提供客製化列印服務，可搭配最愛的OPEN!家族及三麗鷗家族聯名圖組，製作聯名T恤或提袋。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN人氣明星OPEN小將去年歡慶15周年生日打造「OPEN!家族主題店」，今年更邀請到超級萌友三麗鷗家族攜手推出聯名主題店，位於台南永康區的7-ELEVEN新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，將於4月17日全新開幕，結合OPEN!家族與三麗鷗家族的HELLO KITTY、布丁狗、雙星仙子Kiki & Lala等經典角色，以粉嫩色系與甜點搭配的全新造型，打造浪漫甜美的全新店型，不僅各處都是超萌打卡拍照場景，還有多款限定商品販售，店內還能客製化列印聯名T恤或提袋。

7-ELEVEN表示，耗時超過半年以上打造的台南「OPEN! X三麗鷗聯名主題店」，是全球首家以「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」為主題的全新店型，以「Sharing Friendship & Fun」為設計主軸，門市空間採用金色、湖水綠、鵝黃、粉紅色系營造低調奢華又不失可愛甜美感，讓兩大家族的人氣肖像融合各種美味甜點的造型設計，不僅門市空間設計吸睛，更提供多元商品結構，像是CITY PRIMA精品咖啡、博客來、思樂冰、霜淇淋、菓子屋、時尚專區、嚴選素材鮮物專區的生鮮冷凍品一應俱全。

台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」的燈箱招牌有著OPEN!及三麗鷗家族的經典角色，門市外觀、玻璃櫥窗及自動門貼有超大型輸出設計，一入店就有超過120公分的手拿甜點OPEN小將、坐在草莓蛋糕上的HELLO KITTY大型公仔迎賓，天花板則有OPEN小將、HELLO KITTY的立體頭像，門市櫃檯更特別改成粉紅色系，從裡到外都充滿OPEN!家族與三麗鷗的可愛身影。

用餐休憩區以鵝黃色桌面搭配湖水綠與粉紅色系的立體造型椅，椅背採用OPEN小將彩色頭冠與HELLO KITTY經典的蝴蝶結造型，桌面設計融合OPEN小將、小桃、HELLO KITTY、雙星仙子全新造型，店內共有48個座位；商品展示區有OPEN!頭冠造型、HELLO KITTY造型的商品展示櫃，擺滿聯名限定的周邊商品，購買CITY CAFE咖啡杯、CITY TEA現萃茶杯及關東煮碗都有不同的限定專屬設計。

台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」更提供客製化列印服務，可搭配最愛的OPEN!家族及三麗鷗家族聯名圖組，製作獨一無二的聯名T恤或提袋，4月17、18日OPEN!家族及三麗鷗家族也將在新康華門市舉辦見面會，活動兩天到門市消費不限金額發票並打卡還贈送免費冰棒。

此外，以OPEN!為主視覺設計的「2021春遊隨取卡福袋」4月21日起於6,000多家7-ELEVEN門市限量發行，可用500元抽中最高1,500元的商品卡，每4人就有3人有機會得到超過500元以上面額，i珍食、節令預購等話題商品以及鮮食、飲料、泡麵、零食、CITY全系列等皆可支付買單，同時隨卡附贈CITY TEA四季春青茶、星巴克指定飲品享買一送一優惠券，每套春遊隨取卡福袋皆有附一張抽獎卡，最大獎為市價39.8萬元的Honda NC750X重型機車一台。

●台南「OPEN!X三麗鷗主題店」 地址：台南市永康區大橋二街38號

7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」限定販售的OPEN! X SANRIO馬克杯350ml（預購），每款售價388元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」限定販售的OPEN! X SANRIO馬克杯350ml（預購），每款售價388元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」推出多款聯名限定周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」推出多款聯名限定周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」CITY系列飲品聯名杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」CITY系列飲品聯名杯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南首間「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」夢幻登場，4月17日正式開幕。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南首間「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」夢幻登場，4月17日正式開幕。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場客製化列印OPEN! X SANRIO T恤，成人、兒童尺寸都有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場客製化列印OPEN! X SANRIO T恤，成人、兒童尺寸都有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，燈箱招牌有OPEN!及三麗鷗家族的人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，燈箱招牌有OPEN!及三麗鷗家族的人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，燈箱招牌有OPEN!及三麗鷗家族的人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，燈箱招牌有OPEN!及三麗鷗家族的人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」處處都可拍網美照。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」處處都可拍網美照。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南首間「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」推出多款聯名限定商品販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南首間「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」推出多款聯名限定商品販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」有大型FRP公仔迎賓。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」有大型FRP公仔迎賓。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場製作OPEN! X SANRIO提袋，售價279～379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場製作OPEN! X SANRIO提袋，售價279～379元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場客製化列印OPEN! X SANRIO T恤，共有8款設計，每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」可現場客製化列印OPEN! X SANRIO T恤，共有8款設計，每款售價599元。圖／7-ELEVEN提供
位於台南永康區的7-ELEVEN新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，各處都是超萌打卡拍照場景。圖／7-ELEVEN提供
位於台南永康區的7-ELEVEN新康華門市改裝變身「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」，各處都是超萌打卡拍照場景。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」聯名關東煮碗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」聯名關東煮碗。圖／7-ELEVEN提供
以OPEN!為主視覺設計的「2021春遊隨取卡福袋」4月21日起於6,000多家7-ELEVEN門市限量發行。圖／7-ELEVEN提供
以OPEN!為主視覺設計的「2021春遊隨取卡福袋」4月21日起於6,000多家7-ELEVEN門市限量發行。圖／7-ELEVEN提供

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