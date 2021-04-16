聽新聞
test
0:00 / 0:00
考滿分「免費吃披薩」！達美樂這3天要送15,600個披薩
達美樂4月28至30日將舉辦「達美樂達滿分」活動，業者表示，全台達美樂門市已備妥15,600顆6吋個人披薩，要送給段考考100分的全國國小學童們，幫孩子們補充能量，在學習的旅程上繼續加油。
達美樂今年年初開始舉辦「達美樂達滿分」活動，第一次活動送出約8,600顆6吋個人披薩，收到許多家長以及學童的感謝函，社群媒體更是滿滿的感謝留言，此次活動更將贈送數量加碼一倍。
參與「達美樂達滿分」活動的國小學童們，需持109學年度下學期第二次段考（期中考）100分的考卷正本，本人親自到門市現場兌換。兌換時間為4月28日（三）至4月30日(五)的門市營業時間，毎家門市限量100個，換完為止。
免費兌換的6吋個人披薩口味限定為夏威夷、總匯以及白醬彩蔬，可加價升級餅皮、或額外加配料，但不可更換披薩口味，同一位學生限兌換一個披薩，不接受預約訂購，須至門市現場兌換且達美樂複合店（松高店）不適用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言