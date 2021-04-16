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考滿分「免費吃披薩」！達美樂這3天要送15,600個披薩

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
達滿分送披薩。圖／達美樂提供
達滿分送披薩。圖／達美樂提供

達美樂4月28至30日將舉辦「達美樂達滿分」活動，業者表示，全台達美樂門市已備妥15,600顆6吋個人披薩，要送給段考考100分的全國國小學童們，幫孩子們補充能量，在學習的旅程上繼續加油。

達美樂今年年初開始舉辦「達美樂達滿分」活動，第一次活動送出約8,600顆6吋個人披薩，收到許多家長以及學童的感謝函，社群媒體更是滿滿的感謝留言，此次活動更將贈送數量加碼一倍。

參與「達美樂達滿分」活動的國小學童們，需持109學年度下學期第二次段考（期中考）100分的考卷正本，本人親自到門市現場兌換。兌換時間為4月28日（三）至4月30日(五)的門市營業時間，毎家門市限量100個，換完為止。

免費兌換的6吋個人披薩口味限定為夏威夷、總匯以及白醬彩蔬，可加價升級餅皮、或額外加配料，但不可更換披薩口味，同一位學生限兌換一個披薩，不接受預約訂購，須至門市現場兌換且達美樂複合店（松高店）不適用。

段考考100分的全國國小學童們，可免費吃披薩。圖／達美樂提供
段考考100分的全國國小學童們，可免費吃披薩。圖／達美樂提供

社群媒體 夏威夷

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