考滿分「免費吃披薩」！達美樂這3天要送15,600個披薩

達美樂4月28至30日將舉辦「達美樂達滿分」活動，業者表示，全台達美樂門市已備妥15,600顆6吋個人披薩，要送給段考考100分的全國國小學童們，幫孩子們補充能量，在學習的旅程上繼續加油。

達美樂今年年初開始舉辦「達美樂達滿分」活動，第一次活動送出約8,600顆6吋個人披薩，收到許多家長以及學童的感謝函，社群媒體更是滿滿的感謝留言，此次活動更將贈送數量加碼一倍。

參與「達美樂達滿分」活動的國小學童們，需持109學年度下學期第二次段考（期中考）100分的考卷正本，本人親自到門市現場兌換。兌換時間為4月28日（三）至4月30日(五)的門市營業時間，毎家門市限量100個，換完為止。