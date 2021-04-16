GUCCI揪BALENCIAGA一起開趴 「時尚詠嘆調」百年創舉

GUCCI以「時尚詠嘆調（ARIA）」之名，發表了如同派對般歡欣的一百周年慶賀大秀，絢爛得令人睜不開眼的聚光燈，讓觀賞者透過直播感受腎上腺素的奔騰，在SAVOY CLUB的霓虹招牌揭開序幕，回顧品牌創始人Guccio Gucci曾在倫敦的Savoy Hotel工作，因接觸上流社會而引發製作高級旅行袋的想法，也在英國馬術薰陶下，發展出馬銜鍊經典設計，這些攀爬在品牌時光中的軌跡，都成了這次百年大秀的馬術帽、鑲嵌著Savoy字樣的閃耀心臟包款。

而打開SAVOY CLUB大門的模特兒，身穿宛如Tom Ford簽了名的西裝款式，在聚光燈瞬間點亮的時刻，同步引燃這場令人熱血沸騰的GUCCI「美之密室大挑戰——時尚童話三部曲的最終篇」，在伸展台與貓眼呈現的Gucci花園中，交錯著創意總監Alessandro Michele天花亂墜且天馬行空的諸多念想。作為一個自我觀察家，Alessandro Michele自2015年接掌以來從不吝惜開自己的玩笑、翻玩品牌經典，他曾說，「在Gucci Garden裡的每個圖騰都是美麗動人的象徵。」因此在時尚詠嘆調系列中，各式各樣的GUCCI元素再次呈現Guccify的奇思異想，並且夥同開雲集團品牌BALENCIAGA在Gucci花園中一起開趴嬉鬧，在浮誇大墊肩的輪廓中、或是BALENCIAGA Hourglass剪裁的西裝，以GG Supreme和BALENCIAGA雙Logo的方式表現，亮片外套更是達到俗艷的極致閃耀，在高級訂製服的浮華炫目中、包裝了高級仿冒的機智幽默，荒誕而有型。

而這場Guccify的自我置入，也包括香水、唇膏和珠寶，模特兒掌握了走秀節奏對著鏡頭擦唇膏，各式璀璨珠寶擷取自花園意象，而為慶祝製表工坊50周年，GUCCI將推出陀飛輪表進軍高級鐘表市場，也依隨著華麗垂墜、性感搖曳的珠寶閃耀登場。配件部分，是鋪天蓋地的馬術元素，以及雙品牌的經典手袋，例如馬術帽、皮革長靴、馬鞭等，都是搶眼單品，可以預見鑲滿GG Supreme的Hourglass包款將登上爆款寶座。此外，馬術中的馬籠頭元素成了性感皮革束帶；竹節提柄與Gucci花園的蛇，打造了熟悉的手袋樣貌，蕾絲刺繡也細緻迷人地穿插在服裝、面罩之中；南非鴕鳥毛披肩、荷蘭火雞毛的袖口裝飾，為服裝帶來奢華、闊氣的開展。

漫天飛舞的Flora印花，是1966年由繪圖家Vittorio Accornerode Testa為摩納哥王妃葛麗絲凱莉繪製設計的圖騰，將牽牛花、姬百合、冬青等花朵以細膩的水彩筆觸表現，繁花盛開地綻放在時尚詠嘆調系列的洋裝、包款之上。「時尚詠嘆調」是Alessandro Michele回游品牌百年歷程，探索之後沉澱下來的閃亮軌跡，以時裝作為書寫歷史的物件，表現了高度的完整性，也像是可以一再翻閱的故事書，獨缺從Tom Ford手上接下設計大任的Frida Giannini，成為失落的一頁，也是「時尚詠嘆調」大張旗鼓織下令人會心一笑的小插曲。

█GUCCI Aria Collection大秀影片：