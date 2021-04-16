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GUCCI揪BALENCIAGA一起開趴 「時尚詠嘆調」百年創舉

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
慶祝品牌成立100周年的GUCCI「時尚詠嘆調」匯聚了品牌經典元素。圖／GUCCI提供
慶祝品牌成立100周年的GUCCI「時尚詠嘆調」匯聚了品牌經典元素。圖／GUCCI提供

GUCCI以「時尚詠嘆調（ARIA）」之名，發表了如同派對般歡欣的一百周年慶賀大秀，絢爛得令人睜不開眼的聚光燈，讓觀賞者透過直播感受腎上腺素的奔騰，在SAVOY CLUB的霓虹招牌揭開序幕，回顧品牌創始人Guccio Gucci曾在倫敦的Savoy Hotel工作，因接觸上流社會而引發製作高級旅行袋的想法，也在英國馬術薰陶下，發展出馬銜鍊經典設計，這些攀爬在品牌時光中的軌跡，都成了這次百年大秀的馬術帽、鑲嵌著Savoy字樣的閃耀心臟包款。

而打開SAVOY CLUB大門的模特兒，身穿宛如Tom Ford簽了名的西裝款式，在聚光燈瞬間點亮的時刻，同步引燃這場令人熱血沸騰的GUCCI「美之密室大挑戰——時尚童話三部曲的最終篇」，在伸展台與貓眼呈現的Gucci花園中，交錯著創意總監Alessandro Michele天花亂墜且天馬行空的諸多念想。作為一個自我觀察家，Alessandro Michele自2015年接掌以來從不吝惜開自己的玩笑、翻玩品牌經典，他曾說，「在Gucci Garden裡的每個圖騰都是美麗動人的象徵。」因此在時尚詠嘆調系列中，各式各樣的GUCCI元素再次呈現Guccify的奇思異想，並且夥同開雲集團品牌BALENCIAGA在Gucci花園中一起開趴嬉鬧，在浮誇大墊肩的輪廓中、或是BALENCIAGA Hourglass剪裁的西裝，以GG Supreme和BALENCIAGA雙Logo的方式表現，亮片外套更是達到俗艷的極致閃耀，在高級訂製服的浮華炫目中、包裝了高級仿冒的機智幽默，荒誕而有型。

而這場Guccify的自我置入，也包括香水、唇膏和珠寶，模特兒掌握了走秀節奏對著鏡頭擦唇膏，各式璀璨珠寶擷取自花園意象，而為慶祝製表工坊50周年，GUCCI將推出陀飛輪表進軍高級鐘表市場，也依隨著華麗垂墜、性感搖曳的珠寶閃耀登場。配件部分，是鋪天蓋地的馬術元素，以及雙品牌的經典手袋，例如馬術帽、皮革長靴、馬鞭等，都是搶眼單品，可以預見鑲滿GG Supreme的Hourglass包款將登上爆款寶座。此外，馬術中的馬籠頭元素成了性感皮革束帶；竹節提柄與Gucci花園的蛇，打造了熟悉的手袋樣貌，蕾絲刺繡也細緻迷人地穿插在服裝、面罩之中；南非鴕鳥毛披肩、荷蘭火雞毛的袖口裝飾，為服裝帶來奢華、闊氣的開展。

漫天飛舞的Flora印花，是1966年由繪圖家Vittorio Accornerode Testa為摩納哥王妃葛麗絲凱莉繪製設計的圖騰，將牽牛花、姬百合、冬青等花朵以細膩的水彩筆觸表現，繁花盛開地綻放在時尚詠嘆調系列的洋裝、包款之上。「時尚詠嘆調」是Alessandro Michele回游品牌百年歷程，探索之後沉澱下來的閃亮軌跡，以時裝作為書寫歷史的物件，表現了高度的完整性，也像是可以一再翻閱的故事書，獨缺從Tom Ford手上接下設計大任的Frida Giannini，成為失落的一頁，也是「時尚詠嘆調」大張旗鼓織下令人會心一笑的小插曲。

█GUCCI Aria Collection大秀影片：

漫天飛舞的Flora印花綻放在包款配件與服裝織上。圖／GUCCI提供
漫天飛舞的Flora印花綻放在包款配件與服裝織上。圖／GUCCI提供
馬術元素為「時尚詠嘆調」帶來英倫紳士風格點綴。圖／GUCCI提供
馬術元素為「時尚詠嘆調」帶來英倫紳士風格點綴。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele推出慶祝品牌成立百年的「時尚詠嘆調」大作。圖／GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele推出慶祝品牌成立百年的「時尚詠嘆調」大作。圖／GUCCI提供
大秀以延伸自1996年秋冬GUCCI的經典紅色西裝、馬籠頭皮革束帶細節開場。圖／GUCCI提供
大秀以延伸自1996年秋冬GUCCI的經典紅色西裝、馬籠頭皮革束帶細節開場。圖／GUCCI提供
沙漏型剪裁的BALENCIAGA輪廓搭襯GUCCI細跟襪靴，描繪了雙品牌的標誌元素。圖／GUCCI提供
沙漏型剪裁的BALENCIAGA輪廓搭襯GUCCI細跟襪靴，描繪了雙品牌的標誌元素。圖／GUCCI提供
不改荒誕幽默的特質，時尚詠嘆調系列仍有許多精緻細節可賞。圖／GUCCI提供
不改荒誕幽默的特質，時尚詠嘆調系列仍有許多精緻細節可賞。圖／GUCCI提供
「時尚詠嘆調」中的鼻環珠寶相當吸睛。圖／GUCCI提供
「時尚詠嘆調」中的鼻環珠寶相當吸睛。圖／GUCCI提供
GUCCI發表的「時尚詠嘆調」是Alessandro Michele回游品牌百年歷程的新作。圖／GUCCI提供
GUCCI發表的「時尚詠嘆調」是Alessandro Michele回游品牌百年歷程的新作。圖／GUCCI提供
鑲滿GG Supreme的BALENCIAGA Hourglass包款是可預見的話題包款。圖／GUCCI提供
鑲滿GG Supreme的BALENCIAGA Hourglass包款是可預見的話題包款。圖／GUCCI提供
南非鴕鳥毛披肩成了瑰麗的點綴。圖／GUCCI提供
南非鴕鳥毛披肩成了瑰麗的點綴。圖／GUCCI提供
GUCCI發表為慶賀百周年而打造的「時尚詠嘆調」大秀。圖／GUCCI提供
GUCCI發表為慶賀百周年而打造的「時尚詠嘆調」大秀。圖／GUCCI提供
珠寶配件在「時尚詠嘆調」中成為點睛的華麗細節。圖／GUCCI提供
珠寶配件在「時尚詠嘆調」中成為點睛的華麗細節。圖／GUCCI提供
回溯GUCCI經典加上BALENCIAGA元素，「時尚詠嘆調」洋溢著幽默趣味感。圖／GUCCI提供
回溯GUCCI經典加上BALENCIAGA元素，「時尚詠嘆調」洋溢著幽默趣味感。圖／GUCCI提供
華麗的皮草披肩、袖口、裙裝設計帶來奢華風味。圖／GUCCI提供
華麗的皮草披肩、袖口、裙裝設計帶來奢華風味。圖／GUCCI提供
GUCCI發表慶賀品牌成立百周年的「時尚詠嘆調」直播大秀。圖／擷取自影片
GUCCI發表慶賀品牌成立百周年的「時尚詠嘆調」直播大秀。圖／擷取自影片
馬術元素的馬鞭、皮革束帶或馬球帽都是「時尚詠嘆調」的設計靈感。圖／GUCCI提供
馬術元素的馬鞭、皮革束帶或馬球帽都是「時尚詠嘆調」的設計靈感。圖／GUCCI提供
竹節、蛇、馬術等GUCCI的語彙貫穿了歡慶品牌成立100周年的時尚大秀。圖／GUCCI提供
竹節、蛇、馬術等GUCCI的語彙貫穿了歡慶品牌成立100周年的時尚大秀。圖／GUCCI提供

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