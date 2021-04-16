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Red Bull「Bar Block無夜城」沉浸式微醺特展倒數中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Red Bull Bar Block無夜城邀請到Youtuber恩熙俊、Bar Surfing創辦人張勳進及廖薏淳精選台北15間風格酒吧，體驗一站式微醺。圖 / Red Bull提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Red Bull Bar Block無夜城邀請到Youtuber恩熙俊、Bar Surfing創辦人張勳進及廖薏淳精選台北15間風格酒吧，體驗一站式微醺。圖 / Red Bull提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

Red Bull日前宣佈將於5月1日舉辦虛擬城市活動「Red Bull Bar Block無夜城」，結合街舞、音樂、調酒、互動、劇場的沉浸式微醺體驗，活動特色為24小時一日限定，近日釋出更多活動訊息，並公布完整表演內容與門票細節。

由Youtuber恩熙俊、Bar Surfing創辦人張勳進及廖薏淳精選台北15間風格酒吧，再由「拾光號」邢懷碩導演領軍演員，精心設計無夜城表演腳本。門票將有附發光杯的「入城車票」300元入場券，與包含三杯特調和發光杯的1,000元「微醺車票」兩種選擇；現場活動將囊括BMX極限單車、地板花式單車、花式籃球、並將有Red Bull Dance Your Style台灣冠軍Maya、IP LOCKER靈魂人物Yaobai、BC One 2020 E-Battle世界前16強Bboy Fusheng，展現不受拘束的熱力街舞與音樂。

同時Red Bull Bar Block無夜城集結台北15間精選特色酒吧：包含Closet Restaurant & Bar衣櫥餐酒、亞洲50大酒吧AHA Saloon、Bar Mood Taipei 吧沐，知名餐酒館The Hermit Bistro 隱士餐酒館，以及Mozi墨子、Vine Bar藤蔓老屋，一站便能跑遍15處台北微醺名所。想知道更多購票資訊與活動細節？則可上網登入KKTIX購票網站，以關鍵字Red Bull Bar Block搜尋可得。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Red Bull 3Style台灣冠軍DJ DinPei，將於活動當日帶來熱力呈現。圖 / Red Bull提供。
Red Bull 3Style台灣冠軍DJ DinPei，將於活動當日帶來熱力呈現。圖 / Red Bull提供。
DJ Afuro George。圖 / Red Bull提供。
DJ Afuro George。圖 / Red Bull提供。
花式籃球推廣者「球魁」陳勇勝，也將在5月1日參與活動現場。圖 / Red Bull提供。
花式籃球推廣者「球魁」陳勇勝，也將在5月1日參與活動現場。圖 / Red Bull提供。
BC One 2020年E-Battle 世界16強Bboy Fusheng。圖 / Red Bull提供。
BC One 2020年E-Battle 世界16強Bboy Fusheng。圖 / Red Bull提供。
Red Bull「Dance Your Style」台灣冠軍Maya（左）、台灣BMX極限單車好手鄭喬鴻（右）都將在本次活動中展現熱力表演。圖 / Red Bull提供（合成圖）。
Red Bull「Dance Your Style」台灣冠軍Maya（左）、台灣BMX極限單車好手鄭喬鴻（右）都將在本次活動中展現熱力表演。圖 / Red Bull提供（合成圖）。

酒駕 單車 街舞

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