雅婷怡君送龍蝦「最暖心的一天」！王品親曝挑名緣由
餐飲集團王品慶祝母親節，4/20日至5月31日只要名字有「雅、婷、怡、君」，出示證件就直接送價值528元的「法式紅醬龍蝦」半隻、相同兩個字更是整隻免費吃。活動消息一曝光，王品集團表示，昨天各分店的電話被打爆，多數人先確定是否有此活動，確定後即直接下訂；各社群媒體也不斷出現「雅婷們」留言：「感謝王品，讓我度過最暖心的一天」。
王品集團指出，這是根據主計處所公布的「菜市場名」比例所挑選，今年的「雅、婷、怡、君」中，怡、君在70到89年間都高居前三名，因此鎖定年輕媽媽們；去年同期，王品也在母親節檔期尋找名字中有「秀、霞、淑、美」的媽媽來用餐，與今年的「年輕化」相比，有世代延續的概念，也代表王品一直以來的精神「款待心中最重要的人」。
王品指出，去年「秀、霞、淑、美」在媽媽團的支持下，共送出5千隻龍蝦、款待近9千位消費者，主要是鎖定5、6年級的媽媽，業者不諱言，「今年的年輕媽媽應該會送更多」。
除了母親節檔期，去年父親節檔期也推出呼喊「志、文、榮、豪」的爸爸們，同樣可享免費龍蝦，業者表示，今年檔期活動還在規劃中，但不排除會再推出姓名對對碰。
王品表示，不是雅婷怡君的朋友也別傷心，5月31日前來店消費套餐出示優惠券，王品也款待「香煎鮭魚佐干貝」乙份(價值528元)，希望每個人都能在感恩月前感受愛的恩典。
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