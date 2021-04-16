PChome 24h購物獨家「三麗鷗系列醫療口罩」開賣日曝光

三麗鷗家族最萌系列口罩又來了！PChome 24h購物將於4月21日上午10點獨家販售盛籐「三麗鷗系列醫療口罩」，共推出Hello Kitty成人口罩、蛋黃哥兒童口罩，選用柔和淺亮色系，結合滿版卡通圖樣，讓人好想立刻下單；同時呼應粉絲期待，即日起更於站上加碼開賣三麗鷗布丁狗、大耳狗兒童口罩，讓小朋友搶先戴上亮相。本次「三麗鷗系列醫療口罩」採用三層不織布結構，貼心設計高彈力耳帶及隱藏式鼻樑條，穿戴更舒適，單盒20片裝售價329元，任選2件再折20元。

PChome 24h購物即日起開賣的「大耳狗醫療級立體兒童口罩」、「布丁狗醫療級立體兒童口罩」，以滿版的呆萌圖搭配淺黃、淺藍色系，散發柔和可愛的氣息，兩款皆為單盒20片裝售價329元，售完為止。