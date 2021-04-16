快訊

太魯閣號案49條人命！李義祥、阿好依「過失致死」起訴

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PChome 24h購物獨家「三麗鷗系列醫療口罩」開賣日曝光

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家開賣「蛋黃哥3D兒童立體醫療口罩」，兩款單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家開賣「蛋黃哥3D兒童立體醫療口罩」，兩款單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供

三麗鷗家族最萌系列口罩又來了！PChome 24h購物將於4月21日上午10點獨家販售盛籐「三麗鷗系列醫療口罩」，共推出Hello Kitty成人口罩、蛋黃哥兒童口罩，選用柔和淺亮色系，結合滿版卡通圖樣，讓人好想立刻下單；同時呼應粉絲期待，即日起更於站上加碼開賣三麗鷗布丁狗、大耳狗兒童口罩，讓小朋友搶先戴上亮相。本次「三麗鷗系列醫療口罩」採用三層不織布結構，貼心設計高彈力耳帶及隱藏式鼻樑條，穿戴更舒適，單盒20片裝售價329元，任選2件再折20元。

PChome 24h購物即日起開賣的「大耳狗醫療級立體兒童口罩」、「布丁狗醫療級立體兒童口罩」，以滿版的呆萌圖搭配淺黃、淺藍色系，散發柔和可愛的氣息，兩款皆為單盒20片裝售價329元，售完為止。

4月21日上午10點起獨家現貨開賣的「蛋黃哥3D兒童立體醫療口罩」共有粉黃、粉藍兩款，慵懶可愛的蛋黃哥營造輕鬆愜意的慢活氛圍，「Hello Kitty成人醫療口罩」則有粉紅豹紋、鵝黃愛心等兩款，甜美模樣讓人少女心大噴發，皆為單盒20片售價329元，售完為止。

PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家販售「三麗鷗系列醫療口罩」，成人款、兒童款都有。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家販售「三麗鷗系列醫療口罩」，成人款、兒童款都有。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起開賣「大耳狗醫療級立體兒童口罩」、「布丁狗醫療級立體兒童口罩」，皆為單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起開賣「大耳狗醫療級立體兒童口罩」、「布丁狗醫療級立體兒童口罩」，皆為單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家開賣「Hello Kitty成人醫療口罩」，兩款單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月21日上午10點起獨家開賣「Hello Kitty成人醫療口罩」，兩款單盒20片裝售價329元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供

口罩 蛋黃哥

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

中國口罩偽刻MIT鋼印 輸入負責人被判刑4月

黃士修評論口罩指網友「孬」 法官判處拘役50日

PChome 24h購物開放限時預購「寶可夢聯名3D兒童口罩」

相關新聞

雅婷怡君送龍蝦「最暖心的一天」！王品親曝挑名緣由

餐飲集團王品慶祝母親節，4/20日至5月31日只要名字有「雅、婷、怡、君」，出示證件就直接送價值528元的「法式紅醬龍蝦...

PChome 24h購物獨家「三麗鷗系列醫療口罩」開賣日曝光

三麗鷗家族最萌系列口罩又來了！PChome 24h購物將於4月21日上午10點獨家販售盛籐「三麗鷗系列醫療口罩」，共推出...

發票有「4」嗎？小人國周日快閃 有機會199元購門票

桃園市小人國主題樂園18日周日推出當日限定快閃優惠活動，只要捐出110年3月至4月17日紙本發票正本，發票號碼有「4」，...

ORIS潮汐指針強勢回歸 棉花糖青銅表甜美粉嫩

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於日前落幕，多個中高價位機械表品牌也紛...

東京奧運倒數百日？ 這只手表說：我準備好了！

2020年疫情影響全世界，連帶四年一度的2020東京奧運也受影響，延遲至2021年7月23日（五）。距離東京奧運不到10...

巴黎、紐約⋯想去哪？DIPTYQUE城市蠟燭 用香味去旅行

香氛蠟燭是能帶給大家舒心氛圍的最佳備品。DIPTYQUE再度推出「城市限定蠟燭」，共推出9款城市香氛，平緩無法出國的心境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。