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PChome 24h購物獨家「三麗鷗系列醫療口罩」開賣日曝光
三麗鷗家族最萌系列口罩又來了！PChome 24h購物將於4月21日上午10點獨家販售盛籐「三麗鷗系列醫療口罩」，共推出Hello Kitty成人口罩、蛋黃哥兒童口罩，選用柔和淺亮色系，結合滿版卡通圖樣，讓人好想立刻下單；同時呼應粉絲期待，即日起更於站上加碼開賣三麗鷗布丁狗、大耳狗兒童口罩，讓小朋友搶先戴上亮相。本次「三麗鷗系列醫療口罩」採用三層不織布結構，貼心設計高彈力耳帶及隱藏式鼻樑條，穿戴更舒適，單盒20片裝售價329元，任選2件再折20元。
PChome 24h購物即日起開賣的「大耳狗醫療級立體兒童口罩」、「布丁狗醫療級立體兒童口罩」，以滿版的呆萌圖搭配淺黃、淺藍色系，散發柔和可愛的氣息，兩款皆為單盒20片裝售價329元，售完為止。
4月21日上午10點起獨家現貨開賣的「蛋黃哥3D兒童立體醫療口罩」共有粉黃、粉藍兩款，慵懶可愛的蛋黃哥營造輕鬆愜意的慢活氛圍，「Hello Kitty成人醫療口罩」則有粉紅豹紋、鵝黃愛心等兩款，甜美模樣讓人少女心大噴發，皆為單盒20片售價329元，售完為止。
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