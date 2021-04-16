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發票有「4」嗎？小人國周日快閃 有機會199元購門票

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小人國18日周日推出捐號碼有「4」的發票，就可以只花199元購票入場。圖／小人國主題樂園提供
小人國18日周日推出捐號碼有「4」的發票，就可以只花199元購票入場。圖／小人國主題樂園提供

桃園市小人國主題樂園18日周日推出當日限定快閃優惠活動，只要捐出110年3月至4月17日紙本發票正本，發票號碼有「4」，即享門票199元（原價850元）。

活動當日募得發票，小人國將捐給桃園市社福團體，讓民眾玩樂同時也能做公益。每張符合活動規範的發票限購買一張優惠門票，發票有統一編號不適用，民眾想要玩樂園省最大，記得出門時帶著有「4」的發票，到小人國歡樂一下。       

業者指出，小人國有5大主題區，一票玩到底，盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外遊樂設施，也可以在不受天氣影響的室內樂園，與人氣第一動感樂園盡情暢玩，更多活動資訊請上小人國官網查詢，或撥打服務專線（03）4717211。

發票 小人國 快閃

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