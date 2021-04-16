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ORIS潮汐指針強勢回歸 棉花糖青銅表甜美粉嫩

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，今年以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。圖 / ORIS提供。
ORIS的「潮汐式指針」功能叫好也叫座，今年以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表二度現身。圖 / ORIS提供。

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於日前落幕，多個中高價位機械表品牌也紛紛拿出創意，嘗試在收藏、工藝等不同面向玩味的全新可能。ORIS的Aquis Pro是品牌今年主打星。由於Aquis系列的銷售比重逐漸提升，以往常用於高階Pro Diver系列的RSS橡膠表圈、面盤波浪紋等特色，今年都出現在Aquis Pr新作設計中。頗具份量的49.5毫米表殼並使用品牌自製Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點，硬派升級。

2013年曾發表的「潮汐指針」功能原先叫好也叫座，在愛好者持續「敲碗」下不負眾望，並以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表現身，將潮間帶海洋的明亮深淺變化於表面擬真重現。「瓦登海共同秘書處」是由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理，本次ORIS能與其確立合作關係，無疑肯定品牌過去Change for Better任務的成功。腕表全球限量2,009只，也是瓦登海為聯合國教科文組織列為世界文化遺產的相同年份。

過去十年大受市場追捧的「青銅」表，今年Diver Sixty-Five「Cotton Candy」系列大膽「玩色」，共有天青藍、湖水綠、石英粉三色加持，38毫米的男女通用尺寸，預計2021年六月上市，依表帶材質不同，訂價約66,000元起。雖然表款尚未抵台，但如於官方網站快閃現身？則可搶先網購。目前價格內含關稅與運費，可於ORIS授權經銷店取貨，但最終仍以ORIS官方網站公佈細節為準。

ORIS，Dat Watt限量腕表，精鋼、43.5毫米、時間顯示、指針式月相功能、限量2,009只，77,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Dat Watt限量腕表，精鋼、43.5毫米、時間顯示、指針式月相功能、限量2,009只，77,000元。圖 / ORIS提供。
Dat Watt限量腕表底蓋刻有地球、潮間帶，以及限量2009的字樣。圖 / ORIS提供。
Dat Watt限量腕表底蓋刻有地球、潮間帶，以及限量2009的字樣。圖 / ORIS提供。
Oris，AquisPro日期表，PVD鈦金屬、49.5毫米、時間顯示、防水1,000米，12萬8,000元。圖 / ORIS提供。
Oris，AquisPro日期表，PVD鈦金屬、49.5毫米、時間顯示、防水1,000米，12萬8,000元。圖 / ORIS提供。
夢幻的天青藍「撞」上青銅表殼，38毫米的中性尺寸，男女皆可配戴。圖 / ORIS提供。
夢幻的天青藍「撞」上青銅表殼，38毫米的中性尺寸，男女皆可配戴。圖 / ORIS提供。
ORIS全新Diver Sixty-Five「Cotton Candy」系列共有天青藍、湖水綠、石英粉三色，粉嫩誘客。圖 / ORIS提供。
ORIS全新Diver Sixty-Five「Cotton Candy」系列共有天青藍、湖水綠、石英粉三色，粉嫩誘客。圖 / ORIS提供。
ORIS的Aquis Pro是品牌今年主打星，頗具份量的49.5毫米表殼並使用Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點。圖 / ORIS提供。
ORIS的Aquis Pro是品牌今年主打星，頗具份量的49.5毫米表殼並使用Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點。圖 / ORIS提供。
瓦登海潮間帶以豐富的自然生態，並在2009年被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。圖 / ORIS提供。
瓦登海潮間帶以豐富的自然生態，並在2009年被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。圖 / ORIS提供。
ORIS，Divers Sixty-Cotton Candy石英粉腕表，時間顯示、38毫米、青銅，搭配皮帶，約66,000元，預計六月上市。圖 / ORIS提供。
ORIS，Divers Sixty-Cotton Candy石英粉腕表，時間顯示、38毫米、青銅，搭配皮帶，約66,000元，預計六月上市。圖 / ORIS提供。
身為全世界最大潮間帶，瓦登海由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理。圖 / ORIS提供。
身為全世界最大潮間帶，瓦登海由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理。圖 / ORIS提供。

品牌 潮間帶 腕表

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