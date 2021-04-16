ORIS潮汐指針強勢回歸 棉花糖青銅表甜美粉嫩

2021年「鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）」日內瓦數位表展甫於日前落幕，多個中高價位機械表品牌也紛紛拿出創意，嘗試在收藏、工藝等不同面向玩味的全新可能。ORIS的Aquis Pro是品牌今年主打星。由於Aquis系列的銷售比重逐漸提升，以往常用於高階Pro Diver系列的RSS橡膠表圈、面盤波浪紋等特色，今年都出現在Aquis Pr新作設計中。頗具份量的49.5毫米表殼並使用品牌自製Caliber 400自動上鍊機芯，帶來五日動能、十年保固與高抗磁等特點，硬派升級。

2013年曾發表的「潮汐指針」功能原先叫好也叫座，在愛好者持續「敲碗」下不負眾望，並以「瓦登海潮間帶」為主題的Dat Watt限量腕表現身，將潮間帶海洋的明亮深淺變化於表面擬真重現。「瓦登海共同秘書處」是由丹麥、荷蘭、德國三個國家共同管理，本次ORIS能與其確立合作關係，無疑肯定品牌過去Change for Better任務的成功。腕表全球限量2,009只，也是瓦登海為聯合國教科文組織列為世界文化遺產的相同年份。