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東京奧運倒數百日？ 這只手表說：我準備好了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
東京奧運贊助品牌歐米茄（OMEGA）以一只「海馬潛水300米東京2020腕表」信心表示：準備好了！圖 / OMEGA提供。
東京奧運贊助品牌歐米茄（OMEGA）以一只「海馬潛水300米東京2020腕表」信心表示：準備好了！圖 / OMEGA提供。

2020年疫情影響全世界，連帶四年一度的2020東京奧運也受影響，延遲至2021年7月23日（五）。距離東京奧運不到100日的同時，雖然世界與大環境仍充滿變數，但東京奧運贊助品牌歐米茄（OMEGA）卻以一只「海馬潛水300米東京2020腕表」信心表示：準備好了！

東京2020將是歐米茄自1932年以來，第29次擔任奧運會官方指定計時廠商。OMEGA於是選擇將2020東京奧運會徽章獨特的藍、白交織配色，成為這只腕表的色彩組合主元素，這正是為什麼藍色陶瓷表圈填入了白色琺瑯潛水刻度，以及藍色指針與刻度覆以白色Super-LumiNova超螢光塗料。

42毫米的精鋼表殼裝有同軸擒縱大師天文台8800機芯，藍寶石水晶底蓋飾有轉印2020年東京奧運會徽章。表款將具備特製收納的奧運會表盒，內含這腕表、大師天文台認證卡，以及5年保固卡，表款訂價約18萬4,000元，並採常規生產。

超霸大師天文台Canopus™金登月表曾在尼克強納斯最新MV「Spaceman」配戴，成為另類宣傳。圖 / OMEGA提供（合成圖）。
超霸大師天文台Canopus™金登月表曾在尼克強納斯最新MV「Spaceman」配戴，成為另類宣傳。圖 / OMEGA提供（合成圖）。
OMEGA 海馬潛水300米東京2020腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬潛水300米東京2020腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
表款將具備特製收納的奧運會表盒，內含這腕表、大師天文台認證卡，以及5年保固卡。圖 / OMEGA提供（合成圖）。
表款將具備特製收納的奧運會表盒，內含這腕表、大師天文台認證卡，以及5年保固卡。圖 / OMEGA提供（合成圖）。

東京奧運 腕表 疫情

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