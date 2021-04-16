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星宇航空胡同燒肉飛機餐 4月21日起在7-11也買得到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空胡同秘製燒肉飯，在7-11也可以買到了。圖／星宇航空提供
星宇航空胡同秘製燒肉飯，在7-11也可以買到了。圖／星宇航空提供

跟著星宇航空再次「味」出國。星宇航空今天宣布，繼與7-ELEVEN聯手推出「在家出國」系列聯名商品廣受好評，4月21日起攜手胡同燒肉端出「胡同秘製燒肉飯」(售價99元)，以精品級飛機餐規格打造微波鮮食，在家吃飯也能享受空中飛機餐。

星宇說，自今年起與7-ELEVEN推出多款航點相關限定商品，創意聯名好評不斷，該次更找來機上餐飲指定品牌「胡同燒肉」合作，共同與7-ELEVEN三方推出「星宇航空X胡同-秘製燒肉飯」。

星宇說，選用台灣豬五花並以「炭中之王」備長炭燒烤，塗上獨門秘製醬汁，風味清爽不膩口，軟嫩燒肉搭配泡菜、歐姆蛋、青花菜及白飯，以飛機餐為概念打造可微波加熱鮮食，自4月21日起於全台7-ELEVEN限量販售。

星宇說，廣受歡迎的星宇推薦特色飲品「泰式奶茶」也將再次上架，每盒售價38元，不用出國就能品嚐道地泰式風味。

星宇說，除了聯名商品，星宇小舖兩款熱銷商品「蜷尾家鐵觀音可可碎片」冰淇淋（四入一組），以及「STARLUX VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁」（每箱附贈星探者旅行貼紙乙包），即日起至5月23日再次開放全台7-ELEVEN預購。

星宇表示，為了讓更多民眾體驗星宇優質的周邊商品及機上美食，特別與7-ELEVEN合作，讓大家不用出國，就能輕鬆在家享用，所有商品皆為期間限定、限量發售，未來還將陸續推出更多元的合作。

星宇航空 統一超商

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