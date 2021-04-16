想入內先抽籤﻿！INVINCIBLE打造台北最夯植物選品店

這可能是台北最夯的植物店，因為想要入內選購之前，還得要抽籤才行！潮流選品店INVINCIBLE繼與The North Face合作後，再度攜手NEIGHBORHOOD支線Specimen Research Laboratory（簡稱SRL），打造期間限定概念店，完整呈現全系列產品，絕對是植栽玩家、潮流迷都不會想錯過的。

種植塊根或多肉植物在近年蔚為風潮，因此讓日本元老級潮牌NEIGHBORHOOD所發展出以園藝工具為主的SRL支線受到歡迎。幾乎官網只要上架新品就會被秒殺，許多品項包括與INVISIBLE INK合作的花盆，更是被粉絲們視之為夢幻逸品。於是，INVINCIBLE有鑑於此，特別與品牌攜手，從4月17日起把位於東區後巷的門市，改裝成SRL系列期間限定店。將提供了包括各項植栽工具、花盆以及擺件等產品。INVINCIBLE還請來植物品牌0343 CONSERVATORY共同打出室內溫室，利用SRL花器，栽種各式珍稀塊根植物，讓玩家們也能近距離感受品牌精神。

不只有SRL系列產品，INVINCIBLE還請來植物品牌0343 CONSERVATORY共同打出室內溫室。圖／INVINCIBLE提供

而在多項花器中，最受到關注的就是目前在拍賣平台上，身價不凡的INVISIBLE INK合作限定款，此次也在期間限定店陳列，INVINCIBLE還借來了前一代的聯名花盆一同展出，讓粉絲也能細細品味其中差異。然而，就如同過去INVINCIBLE打造的快閃店一樣，引進SRL系列產品數量有限，所以想要入店選購的消費者，須先參與INVINCIBLE在臉書粉絲專頁的舉辦的資格抽籤，堪稱是台北目前最夯的植物選品店。

INVINCIBLE從4月17日起把位於東區後巷的門市，改裝成SRL系列期間限定店。圖／INVINCIBLE提供

植物品牌0343 CONSERVATORY利用了SRL系列花器，栽種各式珍稀塊根植物，讓玩家們也能近距離感受品牌精神。圖／INVINCIBLE提供