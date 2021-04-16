曾之喬一身綠意秀叛逆 卡地亞創意將將五金釘子變珠寶

卡地亞（CARTIER）「Fun’d with ICON」ICON系列人物，繼三月份首波主打胡宇威演繹經典LOVE系列珠寶，日前釋出第二波，由女星曾之喬詮釋Juste un Clou 釘子系列珠寶，「時尚就是現在此刻的感覺！」她選擇以自己最鍾愛的綠色，以對比的手法彰顯卡地亞釘子系列珠寶的設計神髓：「線與形」，流露大膽無畏、不分性別、玩轉創意的個人風格。

由紐約設計師 Aldo Cipullo於1971年為卡地亞創作的Juste un Clou手環，大膽反骨、不分性別的創意，說穿了就是一根釘子！而「設計」之所以成功將釘子轉化為珠寶的關鍵，即是以精粹線條，以確切精準的比例和精緻的細節，將平凡之物淬鍊為珍寶。純金的橢圓手環，利用隱藏式鎖扣開合2個拱形圓管，將釘頭對準重新設計的鑽石形尖端，即可扣上，設計巧妙。拱形的另一端前方則裝飾平頭鐵釘的刻痕相仿的5道刻痕，將原本講求功能性的細節，昇華為美學設計元素。 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 Juste un Clou黃K金雙圈鋪鑽戒指，27萬2,000元。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 Juste un Clou白K金鋪鑽窄版戒指，16萬7,000元。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供 Juste un Clou的設計圖。圖／卡地亞提供 Juste un Clou黃K金戒指，69,500元。圖／卡地亞提供 曾之喬演繹卡地亞Juste un Clou釘子系列珠寶。圖／卡地亞提供