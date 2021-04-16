曾之喬一身綠意秀叛逆 卡地亞創意將將五金釘子變珠寶
卡地亞（CARTIER）「Fun’d with ICON」ICON系列人物，繼三月份首波主打胡宇威演繹經典LOVE系列珠寶，日前釋出第二波，由女星曾之喬詮釋Juste un Clou 釘子系列珠寶，「時尚就是現在此刻的感覺！」她選擇以自己最鍾愛的綠色，以對比的手法彰顯卡地亞釘子系列珠寶的設計神髓：「線與形」，流露大膽無畏、不分性別、玩轉創意的個人風格。
由紐約設計師 Aldo Cipullo於1971年為卡地亞創作的Juste un Clou手環，大膽反骨、不分性別的創意，說穿了就是一根釘子！而「設計」之所以成功將釘子轉化為珠寶的關鍵，即是以精粹線條，以確切精準的比例和精緻的細節，將平凡之物淬鍊為珍寶。純金的橢圓手環，利用隱藏式鎖扣開合2個拱形圓管，將釘頭對準重新設計的鑽石形尖端，即可扣上，設計巧妙。拱形的另一端前方則裝飾平頭鐵釘的刻痕相仿的5道刻痕，將原本講求功能性的細節，昇華為美學設計元素。
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