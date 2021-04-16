LOEWE發表偽度假Paula’s Ibiza系列 迷幻島嶼風情

LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表，有搶眼的鳳梨包款以及編織水母、章魚等可愛吊飾，濃郁的夏日濱海風情，讓人感受島嶼悠閒的抒放情調。

靈感來自七○年代傳奇Paula’s Ibizan精品店的靈感，在本季增添了創意總監Jonathan Anderson眼中所見巴利亞利群島（Balearic Islands）的活力奔放，以充滿朝氣、色彩飽滿的單品來表現逃離現實主義的氣息，服裝以漸層紮染、月相圖騰的表現為主，也融入了島嶼夜晚的性感魔力，輕鬆自由的連身裙及褲裝輪廓，都為夏日度假服裝帶來實用穿搭單品。本次仍從Paula’s創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典大自然印花取材，以全新的鸚鵡、蜥蜴、貝殼和水彩畫效果融入迷幻風格的LOEWE標誌，勾織、編織元素打造的配件，更讓人看了眼睛一亮。