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LOEWE發表偽度假Paula’s Ibiza系列 迷幻島嶼風情

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Flow Runner運動鞋，24,000元。圖／LOEWE提供
Flow Runner運動鞋，24,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表，有搶眼的鳳梨包款以及編織水母、章魚等可愛吊飾，濃郁的夏日濱海風情，讓人感受島嶼悠閒的抒放情調。

靈感來自七○年代傳奇Paula’s Ibizan精品店的靈感，在本季增添了創意總監Jonathan Anderson眼中所見巴利亞利群島（Balearic Islands）的活力奔放，以充滿朝氣、色彩飽滿的單品來表現逃離現實主義的氣息，服裝以漸層紮染、月相圖騰的表現為主，也融入了島嶼夜晚的性感魔力，輕鬆自由的連身裙及褲裝輪廓，都為夏日度假服裝帶來實用穿搭單品。本次仍從Paula’s創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典大自然印花取材，以全新的鸚鵡、蜥蜴、貝殼和水彩畫效果融入迷幻風格的LOEWE標誌，勾織、編織元素打造的配件，更讓人看了眼睛一亮。

織籃來自哥倫比亞CorporacionOficio yArte NGO成員的手工創作，以Iraca棕櫚纖維打造，同時也協助女性工匠的經濟獨立、或是讓她們的子女有機會接受教育，而Iraca棕櫚纖維也用於水果形織籃、提包及零錢包，小皮件上的貝殼壓紋也是當季的嶄新設計；Balloon及Pochette包款點綴了酒椰葉纖維織成的荷葉邊，浪漫迷人，超迷你的Nano Balloon和Puzzle新色繽紛可愛，而西瓜、百香果、奇異果等系列造型的配件，則預計在6月上市。

LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
鸚鵡是2021 Paula’s Ibiza運用的全新印花圖樣。圖／LOEWE提供
鸚鵡是2021 Paula’s Ibiza運用的全新印花圖樣。圖／LOEWE提供
黃綠色編織小牛皮鳳梨造型肩背包，69,000元。圖／LOEWE提供
黃綠色編織小牛皮鳳梨造型肩背包，69,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
金色造型大號耳環，18,000元。圖／LOEWE提供
金色造型大號耳環，18,000元。圖／LOEWE提供
各式各樣的編織包款豐富了LOEWE 2021 Paula’s Ibiza系列。圖／LOEWE提供
各式各樣的編織包款豐富了LOEWE 2021 Paula’s Ibiza系列。圖／LOEWE提供
可愛的海洋動物配件和各式編織包款，出自島嶼度假風格的LOEWE 2021 Paula’s Ibiza系列。圖／LOEWE提供
可愛的海洋動物配件和各式編織包款，出自島嶼度假風格的LOEWE 2021 Paula’s Ibiza系列。圖／LOEWE提供
Balloon金色鬆散編織手提包，50,000元。圖／LOEWE提供
Balloon金色鬆散編織手提包，50,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
LOEWE日前在台北舉辦2021 Paula’s Ibiza的發表活動。圖／LOEWE提供
貝殼是2021 Paula’s Ibiza的全新圖形。圖／LOEWE提供
貝殼是2021 Paula’s Ibiza的全新圖形。圖／LOEWE提供
西瓜、奇異果、百香果等造型包款，預計在6月上市。圖／LOEWE提供
西瓜、奇異果、百香果等造型包款，預計在6月上市。圖／LOEWE提供

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