遠距辦公成新常態 微軟發表Surface Laptop 4及線上會議實用配件

疫情讓行動辦公、遠距在家工作變成全球許多工作者、學生，以及創意專業人士的日常生活，也讓輕薄好攜帶、走到哪可以用到哪的筆電，以及方便用於視訊會議、遠距學習的影音配件們變得格外重要，幫助使用者能夠更彈性地在不同環境中有效率地完成工作。

微軟近日發表新機Surface Laptop 4及Surface系列全新配件，包括微軟現代化有線與無線耳機、會議麥克風、網路攝影機等。Surface Laptop 4具備行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能，使用者還可依照需求選擇Surface配件組合，以滿足各種學習及辦公情境。

Surface Laptop 4擁有13.5吋及15吋3：2 PixelSense觸控螢幕，提供人造麂皮Alcantara與金屬材質鍵盤，共有冰藍色、砂岩金、墨黑色、白金色等4種獨特外觀色彩。內建高畫質前置鏡頭，具有極好的低光能力和錄音室麥克風陣列，讓使用者參加線上會議或視訊時保有清晰的畫質與音質，201 PPI、高對比觸控螢幕和Dolby Atmos Omnisonic喇叭，無論工作還是休閒都有絕佳體驗。

以硬體安全來說，Surface Laptop 4透過整合的硬體、韌體、軟體和身份保護功能，提供極佳安全性，使用者可以透過抽取式硬碟保持對機敏資訊的管控，並可透過自訂安全管理設定來對裝置進行完整控制。