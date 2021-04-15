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遠距辦公成新常態 微軟發表Surface Laptop 4及線上會議實用配件

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
微軟發表全新Surface Laptop 4，行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能提高使用者工作效率與協同產能。圖／台灣微軟提供
微軟發表全新Surface Laptop 4，行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能提高使用者工作效率與協同產能。圖／台灣微軟提供

疫情讓行動辦公、遠距在家工作變成全球許多工作者、學生，以及創意專業人士的日常生活，也讓輕薄好攜帶、走到哪可以用到哪的筆電，以及方便用於視訊會議、遠距學習的影音配件們變得格外重要，幫助使用者能夠更彈性地在不同環境中有效率地完成工作。

微軟近日發表新機Surface Laptop 4及Surface系列全新配件，包括微軟現代化有線與無線耳機、會議麥克風、網路攝影機等。Surface Laptop 4具備行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能，使用者還可依照需求選擇Surface配件組合，以滿足各種學習及辦公情境。

Surface Laptop 4擁有13.5吋及15吋3：2 PixelSense觸控螢幕，提供人造麂皮Alcantara與金屬材質鍵盤，共有冰藍色、砂岩金、墨黑色、白金色等4種獨特外觀色彩。內建高畫質前置鏡頭，具有極好的低光能力和錄音室麥克風陣列，讓使用者參加線上會議或視訊時保有清晰的畫質與音質，201 PPI、高對比觸控螢幕和Dolby Atmos Omnisonic喇叭，無論工作還是休閒都有絕佳體驗。

以硬體安全來說，Surface Laptop 4透過整合的硬體、韌體、軟體和身份保護功能，提供極佳安全性，使用者可以透過抽取式硬碟保持對機敏資訊的管控，並可透過自訂安全管理設定來對裝置進行完整控制。

而為了滿足愈來愈頻繁的遠端視訊會議需求，微軟同步推出的4款全新配件更都已獲得Microsoft Teams認證並適用於所有視訊會議應用程式。包括有線與無線耳機、會議麥克風、網路攝影機都提供了隨插即用的功能，LED指示燈則可即時瞭解使用者的Teams狀態，甚至具備專用的Teams按鈕，可讓Teams越過其它應用程式顯示在螢幕最上層，或快速加入下一場會議。

微軟現代化網路攝影機提供優質可靠的視訊會議品質，不想出現在鏡頭前時可直接開關配有LED使用指示燈的整合隱私快門，只在想要分享影像的時候進行分享。圖／台灣微軟提供
微軟現代化網路攝影機提供優質可靠的視訊會議品質，不想出現在鏡頭前時可直接開關配有LED使用指示燈的整合隱私快門，只在想要分享影像的時候進行分享。圖／台灣微軟提供
微軟USB-C現代化會議麥克風為會議、通話和休閒音樂聆聽提供優質音效。圖／台灣微軟提供
微軟USB-C現代化會議麥克風為會議、通話和休閒音樂聆聽提供優質音效。圖／台灣微軟提供
微軟現代化無線耳機通過Microsoft Teams認證，幫助使用者更專注，通話隱私更受保障。圖／台灣微軟提供
微軟現代化無線耳機通過Microsoft Teams認證，幫助使用者更專注，通話隱私更受保障。圖／台灣微軟提供

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