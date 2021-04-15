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每天抽「全桌免費」！東區個人鍋「好運郭」挑戰好手氣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
凡參與抽獎活動，有機會獲得全桌免費的折扣。圖／LA-KI-KUO好運郭提供
凡參與抽獎活動，有機會獲得全桌免費的折扣。圖／LA-KI-KUO好運郭提供

繼THE KEY COMPANY鑰匙行餐酒館、BRUN不然早午餐後，喜歡餐飲再於台北東區開設個人小火鍋餐廳「LA-KI-KUO好運郭」。店內除了提供多款自由搭配的個人鍋物之外，最大的特色，就是提供刮刮卡與抽獎，透過雙重幸運挑戰，有機會獲得加菜、加肉等優惠，更有可能「全桌免費」，讓民眾感受自己的幸運指數。

「LA-KI-KUO好運郭」以「台北東區最幸運的火鍋店」為主要概念所打造而成，並也強調個人化的自由搭配。店內的湯底以新派台式湯頭為主，包括有蔬果高湯、剝皮辣椒雞湯、石頭火鍋湯、特調台式蛤蜊湯等4種選擇，其中台式蛤蠣湯還附加一杯花雕酒，可以增添成熟風味。主餐則依照肉品區分為3種價格，每套各為398、498、698元，民眾可再從價格區間內搭配2種肉品或海鮮品嚐。至於菜盤也依照蔬菜與火鍋料之間的比例，區分為3種選擇，同時也有白飯、寬冬粉等5種副餐可供搭配。

除了以創意巧思點綴用餐空間之外，LA-KI-KUO好運郭同時打造有幸運機制。每鍋點餐後會附上刮刮卡，現場刮開就有機會獲得加菜、加肉或神秘特獎等幸運回饋。另外結帳時也提供抽獎，每日隨機抽出2組顧客，可享全桌免費的特獎優惠，讓民眾感受好運氣。

【LA-KI-KUO好運郭】

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號1樓

電話：02-2772-5777

好運郭設於台北東區商圈，主打個人化鍋物。圖／LA-KI-KUO好運郭提供
好運郭設於台北東區商圈，主打個人化鍋物。圖／LA-KI-KUO好運郭提供
店內提供有4種湯頭，並有不同的主餐、菜盤搭配。圖／LA-KI-KUO好運郭提供
店內提供有4種湯頭，並有不同的主餐、菜盤搭配。圖／LA-KI-KUO好運郭提供

火鍋 東區

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