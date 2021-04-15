全聯母親節蛋糕預購開跑 芋頭、抹茶、巧克力控一次滿足

迎接母親節，婆媽最愛的全聯福利中心公布了一項有趣的數據，全台超過1,600萬名會員中，女性占了7成以上，尤其台中地區的女性會員更是超級愛全聯，她們所擁有的福利點數還奪下全台之冠，光前幾名年齡介於35～55歲擁有超過10萬福利點的媽媽們，加起來的總點數甚至超過千萬，堪稱「點數女王」，其次是新北市跟令人意想不到的彰化，購買力超驚人。

目前全聯正在進行的除了TESCOM美容美髮商品換購活動之外，母親節預購蛋糕即日起至5月6日期間也正適合媽媽們趕快下單，特別主打We Sweet系列蛋糕，還有北海道「一〇八抹茶茶廊」聯名蛋糕，獨家預購選擇超過25款，價格介於159～599元間價格超實惠。若是還無法抉擇要預購哪一款，全聯4月30日至5月9日也在門市推出8款母親節現貨蛋糕，讓媽媽們想吃蛋糕不用等。

今年母親節預購開跑以來，業績已比去年同期成長2成，，熱銷蛋糕品項中以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞，最夯TOP前3名分別為「We Sweet芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊京都乳酪蛋糕」、「永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕」；另外，We Sweet與「一〇八抹茶茶廊」聯名合作的「焙茶蒙布朗」和「醇濃抹茶焙茶千層」，也都在熱銷前10名之列。另外，獨具特色的「We Sweet紅豆銀耳蛋糕」，「We Sweet香蕉卡士達蛋糕」，和嚴選日本進口糖漬青森蘋果片製作的「We Sweet青森蘋果生乳酪蛋糕」等，也都擁有令人驚豔的新食感。