聽新聞
test
0:00 / 0:00
可穿上街的公主裝 CELINE以復古輪廓打造的當代童話
CELINE創意總監Hedi Slimane向來有極為鮮明的個人風格，在2021冬季女裝的發表，他以 童話故事（Fairytale）、逃離（Escapism）、正面思考（Postivism）為靈感絮語，延續前季創作Monaco系列風格，帶來全新的Leandre、Tabou肩背包，並且有相當華麗復古的閃亮公主裙。
在惜字如金的設計概念中，Hedi Slimane的挹注澎湃的個人情感，引用了19世紀多位法國詩人的語句，包括波特萊爾「我的青春不過一場抑鬱雷陣雨，雖偶有燦爛陽光照射」，或是魏爾倫「她的凝視，彷彿雕像的凝視」，有趣的是Hedi Slimane也引用了和魏爾倫愛得如癡如狂的韓波詩句「我獨自掌管這場瘋狂遊行的鑰匙」，這段同志情誼正是由李奧納多狄卡皮歐飾演的電影「全蝕狂愛（Total Eclipse）」所描繪的熾熱戀情。
雖然在服裝中難以找到Hedi Slimane詩意大發的印證，但冬季女裝顯現了濃烈的法式情懷，Hedi Slimane融入高級訂製洋裝，在年輕造型中增添奢華感，中性化的大衣、西裝、針織衫，則採用喀什米爾布料製成，西部風格長靴成了點睛鞋履款式，搭襯棒球帽、丹寧褲展現對比情境；此外，向來備受矚目的CELINE包款則有全新的Romy、Tabou等肩背包與其加大款設計，Triomphe也推出了鍊帶包，在沃子爵城堡（Château de Vaux-le-Vicomte，又稱為沃樂維康宮）演繹了一場古典又新潮的大秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言