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可穿上街的公主裝 CELINE以復古輪廓打造的當代童話

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
CELINE在巴黎近郊的沃子爵城堡發表2021冬季系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE在巴黎近郊的沃子爵城堡發表2021冬季系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE創意總監Hedi Slimane向來有極為鮮明的個人風格，在2021冬季女裝的發表，他以 童話故事（Fairytale）、逃離（Escapism）、正面思考（Postivism）為靈感絮語，延續前季創作Monaco系列風格，帶來全新的Leandre、Tabou肩背包，並且有相當華麗復古的閃亮公主裙。

在惜字如金的設計概念中，Hedi Slimane的挹注澎湃的個人情感，引用了19世紀多位法國詩人的語句，包括波特萊爾「我的青春不過一場抑鬱雷陣雨，雖偶有燦爛陽光照射」，或是魏爾倫「她的凝視，彷彿雕像的凝視」，有趣的是Hedi Slimane也引用了和魏爾倫愛得如癡如狂的韓波詩句「我獨自掌管這場瘋狂遊行的鑰匙」，這段同志情誼正是由李奧納多狄卡皮歐飾演的電影「全蝕狂愛（Total Eclipse）」所描繪的熾熱戀情。

雖然在服裝中難以找到Hedi Slimane詩意大發的印證，但冬季女裝顯現了濃烈的法式情懷，Hedi Slimane融入高級訂製洋裝，在年輕造型中增添奢華感，中性化的大衣、西裝、針織衫，則採用喀什米爾布料製成，西部風格長靴成了點睛鞋履款式，搭襯棒球帽、丹寧褲展現對比情境；此外，向來備受矚目的CELINE包款則有全新的Romy、Tabou等肩背包與其加大款設計，Triomphe也推出了鍊帶包，在沃子爵城堡（Château de Vaux-le-Vicomte，又稱為沃樂維康宮）演繹了一場古典又新潮的大秀。

CELINE 2021女裝冬季系列全新Tabou肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021女裝冬季系列全新Tabou肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
絲綢襯衫和丹寧褲已經成為Hedi Slimane的基本單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
絲綢襯衫和丹寧褲已經成為Hedi Slimane的基本單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
棒球帽、丹寧褲表現年輕朝氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
棒球帽、丹寧褲表現年輕朝氣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021女裝冬季系列靈感來自於童話故事、正面思考與希望。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021女裝冬季系列靈感來自於童話故事、正面思考與希望。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
冬季女裝顯現了濃烈的法式情懷，Hedi Slimane融入了高級訂製洋裝設計。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
冬季女裝顯現了濃烈的法式情懷，Hedi Slimane融入了高級訂製洋裝設計。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021女裝冬季系列全新Leandre肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021女裝冬季系列全新Leandre肩背包。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2021冬季女裝延伸自Monaco系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2021冬季女裝延伸自Monaco系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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