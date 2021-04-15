可穿上街的公主裝 CELINE以復古輪廓打造的當代童話

CELINE創意總監Hedi Slimane向來有極為鮮明的個人風格，在2021冬季女裝的發表，他以 童話故事（Fairytale）、逃離（Escapism）、正面思考（Postivism）為靈感絮語，延續前季創作Monaco系列風格，帶來全新的Leandre、Tabou肩背包，並且有相當華麗復古的閃亮公主裙。

在惜字如金的設計概念中，Hedi Slimane的挹注澎湃的個人情感，引用了19世紀多位法國詩人的語句，包括波特萊爾「我的青春不過一場抑鬱雷陣雨，雖偶有燦爛陽光照射」，或是魏爾倫「她的凝視，彷彿雕像的凝視」，有趣的是Hedi Slimane也引用了和魏爾倫愛得如癡如狂的韓波詩句「我獨自掌管這場瘋狂遊行的鑰匙」，這段同志情誼正是由李奧納多狄卡皮歐飾演的電影「全蝕狂愛（Total Eclipse）」所描繪的熾熱戀情。