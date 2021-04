可穿上街的公主裝 CELINE以復古輪廓打造的當代童話

CELINE創意總監Hedi Slimane向來有極為鮮明的個人風格,在2021冬季女裝的發表,他以 童話故事(Fairytale)、逃離(Escapism)、正面思考(Postivism)為靈感絮語,延續前季創作Monaco系列風格,帶來全新的Leandre、Tabou肩背包,並且有相當華麗復古的閃亮公主裙。

在惜字如金的設計概念中,Hedi Slimane的挹注澎湃的個人情感,引用了19世紀多位法國詩人的語句,包括波特萊爾「我的青春不過一場抑鬱雷陣雨,雖偶有燦爛陽光照射」,或是魏爾倫「她的凝視,彷彿雕像的凝視」,有趣的是Hedi Slimane也引用了和魏爾倫愛得如癡如狂的韓波詩句「我獨自掌管這場瘋狂遊行的鑰匙」,這段同志情誼正是由李奧納多狄卡皮歐飾演的電影「全蝕狂愛(Total Eclipse)」所描繪的熾熱戀情。