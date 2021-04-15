Yahoo奇摩購物中心公布 國際航空版美妝保養品熱銷榜

距離母親節的時間越近，各大通路、網購平台的戰火也越烈，根據Yahoo奇摩購物中心統計，國際航空版美妝保養品的業績增3倍，特別公布「國際航空版美妝熱銷榜TOP 5」，讓消費者輕鬆選購；母親節檔期也促動黃金內需熱絡，保值又吸睛的金條買氣漲，業績年成長翻倍，結合數位科技的洗衣、乾衣、省力智慧家電都是母親節熱門選禮。

受疫情影響，消費者無法出國，「國際航空版美妝保養品」在網購平台也能買，成為母親節禮物首選，Yahoo奇摩購物中心「國際航空版美妝熱銷榜TOP 5」中，逆齡保養相關商品搶占榜上三席，修護露、淡斑精華更強勢攻占前兩名。第1名至第5名依序為ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華、Laura Mercier蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露、Sisley希思黎全能乳液。

因應內需市場蓬勃發展，黃金價格大幅飆漲創新高，帶動萬元上下較易入手的1錢金條最熱銷，Yahoo奇摩購物中心於4月22日推出「點睛品超級品牌日」活動，祭出獨家下殺5折商品，全館消費滿額最高再送54%回饋。

結合數位科技的智慧家電可為媽媽分擔解勞，Yahoo奇摩購物中心觀察，可用App操控的LG家電備受歡迎，業績年成長超過2倍 ，其中又以可智能Wi-Fi遙控的洗衣機及乾衣機最熱銷。Yahoo奇摩購物中心即日起至4月26日推出「3C會招」活動，4月16日前選購3C家電單日消費滿萬元送1,000購物金，精選HP有線機械式電競鍵盤下殺45折特價899元、Beats主動降噪式耳機下殺67折特價6,990元、FUJI摩術椅狂降69折特價59,900元，更加碼推出好康爆款、節能補助及福利品下殺專區商品。