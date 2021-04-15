Yahoo奇摩購物中心公布 國際航空版美妝保養品熱銷榜
距離母親節的時間越近，各大通路、網購平台的戰火也越烈，根據Yahoo奇摩購物中心統計，國際航空版美妝保養品的業績增3倍，特別公布「國際航空版美妝熱銷榜TOP 5」，讓消費者輕鬆選購；母親節檔期也促動黃金內需熱絡，保值又吸睛的金條買氣漲，業績年成長翻倍，結合數位科技的洗衣、乾衣、省力智慧家電都是母親節熱門選禮。
受疫情影響，消費者無法出國，「國際航空版美妝保養品」在網購平台也能買，成為母親節禮物首選，Yahoo奇摩購物中心「國際航空版美妝熱銷榜TOP 5」中，逆齡保養相關商品搶占榜上三席，修護露、淡斑精華更強勢攻占前兩名。第1名至第5名依序為ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露、KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華、Laura Mercier蘿拉蜜思煥顏透明蜜粉、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露、Sisley希思黎全能乳液。
因應內需市場蓬勃發展，黃金價格大幅飆漲創新高，帶動萬元上下較易入手的1錢金條最熱銷，Yahoo奇摩購物中心於4月22日推出「點睛品超級品牌日」活動，祭出獨家下殺5折商品，全館消費滿額最高再送54%回饋。
結合數位科技的智慧家電可為媽媽分擔解勞，Yahoo奇摩購物中心觀察，可用App操控的LG家電備受歡迎，業績年成長超過2倍 ，其中又以可智能Wi-Fi遙控的洗衣機及乾衣機最熱銷。Yahoo奇摩購物中心即日起至4月26日推出「3C會招」活動，4月16日前選購3C家電單日消費滿萬元送1,000購物金，精選HP有線機械式電競鍵盤下殺45折特價899元、Beats主動降噪式耳機下殺67折特價6,990元、FUJI摩術椅狂降69折特價59,900元，更加碼推出好康爆款、節能補助及福利品下殺專區商品。
Yahoo奇摩購物中心即日起至4月26日推出「為愛變身～我的超能力媽媽」活動，消費滿5,000元周周抽iPhone 12 Pro，更祭出SK-II、資生堂等10大專櫃美妝品牌慶299元起活動價再84折，流行春夏新品45折起，不用去百貨公司排隊就能搶購國際航空版美妝。Yahoo奇摩超級商城4月19日至5月4日推出「媽咪我愛你」活動，祭出孝心超殺價5折起，平台上的南紡購物中心線上購物更搶先開跑，即日起祭出美妝特惠組下殺4折起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言