5月底前申辦遠傳搶付指定方案　任選獨家頂級女神專寵體驗

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「遠傳搶付 X 佐登妮絲」女神開運方案月付399元、699元可享遠傳4G優質網路，再送2,400元、4,200元儲值金；月付699元、1,399元可享遠傳5G高速上網，再送8,000元、12,000元儲值金，SPA課程與保養產品皆可折抵，佐登妮絲會員結帳再享會員優惠折扣。即日起至5月31日前10名申辦者再送50分鐘太極磁氧靚顏SPA課程（市價2,000元）。

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