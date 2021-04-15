中華電信Hami Video推「C@T網紅館」　搶先YouTube上線

5G時代來臨，行動影音急速成長，中華電信宣布將攜手台灣超過20組原生新媒體創作者，推出「C@T，Creators at Taiwan」計畫，並於 Hami Video開設「C@T網紅館」，首波合作陣容包括阿滴英文、Joeman、千千進食中、博恩、HowHow、視網膜等YouTube總訂閱數突破2,300萬的知名新媒體影音創作者軍團，影片將獨家搶先YouTube 14天於Hami Video「C@T網紅館」獨家播映。

今天（4月15日）中華電信「C@T網紅館首映活動邀請HowHow、千千、阿滴、Joemon、視網膜等網紅到場共襄盛舉，宣誓打造本土原創娛樂內容的第一平台；中華電信釋出首支「C@T網紅館」宣傳片中，創作者們化身英雄戰隊使出獨特超能力，象徵集結台灣原生創意的力量，攜手開創國內娛樂影音新生態。

中華電信「C@T網紅館」第一波合作的20組創作者，YouTube頻道總訂閱數超過2,300萬人次，首波主打訂閱數超過200萬的阿滴英文《食譜翻譯挑戰》全新企劃、Joeman《Joe是要收藏》從不同角度窺探收藏家們不為人知的祕密、千千進食中《喔！試試咩》隱藏美食試吃挑戰系列、STR Network薩泰爾娛樂現場喜劇節目《狗屎寫手》等，都將搶先全社群平台14天於中華電信Hami Video「C@T網紅館」獨家播映。