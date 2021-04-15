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2021 WW表展 / 是先知！積家四面腕表宇宙解密就靠它

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
超卓複雜功能系列185型Reverso腕表具備四個表面、18種時間資訊功能，是積家大工坊的年度重量級收藏之作，限量10只，訂價約135萬歐元，尚無台幣訂價。圖 / 積家表提供。
超卓複雜功能系列185型Reverso腕表具備四個表面、18種時間資訊功能，是積家大工坊的年度重量級收藏之作，限量10只，訂價約135萬歐元，尚無台幣訂價。圖 / 積家表提供。

在歷峰集團（Richemont）麾下，積家（Jaeger-LeCoultre）原本就是擁有強大創造力與深邃工藝歷史，品牌今年再度在翻轉腕表Reverso系列上，帶來多款集結收藏、工藝之美或日常生活的多款創「藝」之作。

耗時六年研發出的Caliber 185型手上鍊機芯裝載於「超卓複雜功能系列185型Reverso腕表」之內，表款罕見有四個面盤，帶來包含陀飛輪、瞬跳萬年曆、大日期、北半球月相顯示，交點月運周期，近點月運周期...合計約18種功能或時間資訊顯示，是積家大工坊又一次的年度重量級收藏鉅作，全球限量僅10只。

REVERSO ONE翻轉系列腕表則將嘗試將不同花卉的嬌嫩、柔美或婉約巧妙捕捉，白K金翻轉腕表上重現了紫色海芋（PURPLE ARUMS）、白百合（WHITE LILIES）藍色海芋（BLUE ARUMS）或粉紅海芋（PINK ARUMS）主題，全數各限量10只，表背全鋪鑲鑽石、花朵和葉片則為琺瑯，嬌貴豔麗。

翻轉系列小秒針腕表綠色款則延續品牌近年在色彩上的挑戰，在酒紅、巧克力棕、深藍之後，帶來流行的綠色面盤之選。相對纖薄的8.5毫米表殼內搭載積家822/2型手上鍊機芯，表帶並使用知名馬球靴製造商Casa Fagliano的柔韌皮革之選。尺寸為45.6 x 27.4毫米精鋼表殼，封閉式後底蓋並可進行客製化刻字。數字、圖像、一個別具私人紀念價值的設計？讓一段時間就此銘記於芯。 

積家的185型手上鍊機芯耗費六年研發，可預測下一次出現全球天文現象的時間，如超級月亮和日食、月食，堪稱超級天文儀器。圖 / 積家表提供。
積家的185型手上鍊機芯耗費六年研發，可預測下一次出現全球天文現象的時間，如超級月亮和日食、月食，堪稱超級天文儀器。圖 / 積家表提供。
Reverso小秒針腕表相對纖薄的8.5毫米表殼內搭載積家822/2型手上鍊機芯，尺寸則為45.6 x 27.4毫米，底蓋並可進行客製化刻字服務。圖 / 積家表提供（合成圖）。
Reverso小秒針腕表相對纖薄的8.5毫米表殼內搭載積家822/2型手上鍊機芯，尺寸則為45.6 x 27.4毫米，底蓋並可進行客製化刻字服務。圖 / 積家表提供（合成圖）。
在酒紅、巧克力棕、深藍後，積家今年再度獻上一只翻轉系列小秒針腕表綠色款，優雅古典，26萬元。圖 / 積家表提供。
在酒紅、巧克力棕、深藍後，積家今年再度獻上一只翻轉系列小秒針腕表綠色款，優雅古典，26萬元。圖 / 積家表提供。
四款REVERSO ONE翻轉系列腕表則將嘗試將不同花卉的嬌嫩、柔美或婉約巧妙捕捉，白金表殼正面可顯示時間、底概則鑲鑽並鑲嵌琺瑯花卉葉片，圖中為紫色海芋款，訂價約442萬元，限量10只。圖 / 積家表提供（合成圖）。
四款REVERSO ONE翻轉系列腕表則將嘗試將不同花卉的嬌嫩、柔美或婉約巧妙捕捉，白金表殼正面可顯示時間、底概則鑲鑽並鑲嵌琺瑯花卉葉片，圖中為紫色海芋款，訂價約442萬元，限量10只。圖 / 積家表提供（合成圖）。

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