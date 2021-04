大霈第一次獻給幸運愛牌HEARTS ON FIRE 預演綠茶貴婦

來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE,唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球,在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點,深耕台灣市場近十數年。2021年,HEARTS ON FIRE進駐微風信義2樓,全新專賣店佔地寬廣近20坪,明亮寬敞的空間洋溢嶄新摩登的都會質感。品牌更邀請金鐘獎最佳主持人李霈瑜(大霈)擔任剪綵嘉賓,她笑說HEARTS ON FIRE是她的幸運品牌,2019年時獲得金鐘獎時陪伴她上台領獎的就是HEARTS ON FIRE的璀璨美鑽。

李霈瑜今天配戴品牌首度來台的Aerial Dandelion系列珠寶,以美鑽與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮,她表示蒲公英取材自大自然的有機線條,讓有慎重感的鑽石顯得活潑年輕,也是她自己最喜歡設計:「我自己也很喜歡蒲公英,小時候看到蒲公英一定會拿起來吹,是無憂、夢想的代表,長大之後可以戴在身上,也是提醒自己不要忘記那個最純真快樂的自己。」而平常給人運動感、小資女形象的她,是否配戴高級珠寶會感覺有負擔?她則笑著放話,「我內心深處其實很想演貴婦和有錢的千金!所以我覺得今天這樣非常配得上我,也提醒大家我能屈能伸,可以小資,若要有點身份地位,我也是可以駕馭的!」活潑大方的她也立刻現場演起外表善良但個性陰沈的「綠茶貴婦」,以另類方式演繹貴氣。