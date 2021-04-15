大霈第一次獻給幸運愛牌HEARTS ON FIRE 預演綠茶貴婦
來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE，唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球，在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點，深耕台灣市場近十數年。2021年，HEARTS ON FIRE進駐微風信義2樓，全新專賣店佔地寬廣近20坪，明亮寬敞的空間洋溢嶄新摩登的都會質感。品牌更邀請金鐘獎最佳主持人李霈瑜（大霈）擔任剪綵嘉賓，她笑說HEARTS ON FIRE是她的幸運品牌，2019年時獲得金鐘獎時陪伴她上台領獎的就是HEARTS ON FIRE的璀璨美鑽。
李霈瑜今天配戴品牌首度來台的Aerial Dandelion系列珠寶，以美鑽與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮，她表示蒲公英取材自大自然的有機線條，讓有慎重感的鑽石顯得活潑年輕，也是她自己最喜歡設計：「我自己也很喜歡蒲公英，小時候看到蒲公英一定會拿起來吹，是無憂、夢想的代表，長大之後可以戴在身上，也是提醒自己不要忘記那個最純真快樂的自己。」而平常給人運動感、小資女形象的她，是否配戴高級珠寶會感覺有負擔？她則笑著放話，「我內心深處其實很想演貴婦和有錢的千金！所以我覺得今天這樣非常配得上我，也提醒大家我能屈能伸，可以小資，若要有點身份地位，我也是可以駕馭的！」活潑大方的她也立刻現場演起外表善良但個性陰沈的「綠茶貴婦」，以另類方式演繹貴氣。
為慶祝微風信義開幕，自4月17日起至4月19日止，品牌特地空運來台首度展出全新的Aerial Dandelion與Starlight系列珠寶展出，以世界上最完美車工的鑽石與貴重金屬打造輕盈飄逸的蒲公英，並以流暢的線條捕捉流星稍縱即逝的光芒，精湛的工藝令人歎為觀止。看準台灣貴賓的鑑賞功力，HEARTS ON FIRE也特別引進數件擁有完美車工的大克拉圓形明亮式切割美鑽裸石，提供專屬的訂製服務。品牌今年最新推出的婚嫁珠寶DLight系列婚戒，將象徵1920黃金時代的藝術美學與正向歡愉融入設計，也在店內完整展出。
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