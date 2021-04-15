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大霈第一次獻給幸運愛牌HEARTS ON FIRE 預演綠茶貴婦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Starlight白K金鑽石耳環，37萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石耳環，37萬。圖／HEARTS ON FIRE提供

來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE，唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球，在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點，深耕台灣市場近十數年。2021年，HEARTS ON FIRE進駐微風信義2樓，全新專賣店佔地寬廣近20坪，明亮寬敞的空間洋溢嶄新摩登的都會質感。品牌更邀請金鐘獎最佳主持人李霈瑜（大霈）擔任剪綵嘉賓，她笑說HEARTS ON FIRE是她的幸運品牌，2019年時獲得金鐘獎時陪伴她上台領獎的就是HEARTS ON FIRE的璀璨美鑽。

李霈瑜今天配戴品牌首度來台的Aerial Dandelion系列珠寶，以美鑽與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮，她表示蒲公英取材自大自然的有機線條，讓有慎重感的鑽石顯得活潑年輕，也是她自己最喜歡設計：「我自己也很喜歡蒲公英，小時候看到蒲公英一定會拿起來吹，是無憂、夢想的代表，長大之後可以戴在身上，也是提醒自己不要忘記那個最純真快樂的自己。」而平常給人運動感、小資女形象的她，是否配戴高級珠寶會感覺有負擔？她則笑著放話，「我內心深處其實很想演貴婦和有錢的千金！所以我覺得今天這樣非常配得上我，也提醒大家我能屈能伸，可以小資，若要有點身份地位，我也是可以駕馭的！」活潑大方的她也立刻現場演起外表善良但個性陰沈的「綠茶貴婦」，以另類方式演繹貴氣。

為慶祝微風信義開幕，自4月17日起至4月19日止，品牌特地空運來台首度展出全新的Aerial Dandelion與Starlight系列珠寶展出，以世界上最完美車工的鑽石與貴重金屬打造輕盈飄逸的蒲公英，並以流暢的線條捕捉流星稍縱即逝的光芒，精湛的工藝令人歎為觀止。看準台灣貴賓的鑑賞功力，HEARTS ON FIRE也特別引進數件擁有完美車工的大克拉圓形明亮式切割美鑽裸石，提供專屬的訂製服務。品牌今年最新推出的婚嫁珠寶DLight系列婚戒，將象徵1920黃金時代的藝術美學與正向歡愉融入設計，也在店內完整展出。

Aerial Dandelion白K金鑽石耳環，124萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石耳環，124萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
本次為迎接微風信義專賣店盛大開幕，特別引進HEARTS ON FIRE裸鑽2克拉、5克拉、10克拉，提供貴賓從經典設計中訂製喜愛的珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
本次為迎接微風信義專賣店盛大開幕，特別引進HEARTS ON FIRE裸鑽2克拉、5克拉、10克拉，提供貴賓從經典設計中訂製喜愛的珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Breeze項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Breeze項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE全世界車工最完美的鑽石。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE全世界車工最完美的鑽石。圖／HEARTS ON FIRE提供
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1%之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。圖／HEARTS ON FIRE提供
全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1%之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石戒指，24萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石戒指，24萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
HEARTS ON FIRE全新進駐微風信義 開幕剪綵儀式。記者王聰賢／攝影
HEARTS ON FIRE全新進駐微風信義 開幕剪綵儀式。記者王聰賢／攝影
Starlight白K金鑽石項鍊，245萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石項鍊，245萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
DLight鉑金3-Stone鑽石戒指鑲嵌主鑽0.50克拉款，價格未定；主鑽1克拉款式，約60萬7,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
DLight鉑金3-Stone鑽石戒指鑲嵌主鑽0.50克拉款，價格未定；主鑽1克拉款式，約60萬7,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石戒指，62萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石戒指，62萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影
李霈瑜（大霈）擔任HEARTS ON FIRE微風信義店開幕剪綵嘉賓，配戴最新Aerial Dandelion系列珠寶。記者王聰賢／攝影

品牌 珠寶 鑽石

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