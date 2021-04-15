UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名好浪漫 刺繡小花、毛邊縫洋溢清新魅力

受限疫情設計師Jonathan Anderson在創作全新的UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名時，就想替人們帶來新的希望，因此運用了刺繡小花的裝飾，以及天然亞麻素材，讓男、女裝都呈現既清新又浪漫的格調。而去年因為疫情H&M暫停在台網路銷售的部分，也在近日重啟，更呈現了僅在線上能購買的Colour Story系列。

因為感受到了大家期待可以再次外出探索的心情，因此讓Jonathan Anderson在與UNIQLO的聯名系列中，融入了手工藝的感覺。最顯而易見的就是貫穿全系列的各色繽紛小花刺繡，以及散見於口袋上或服裝下擺的毛邊縫設計，都是讓這系列帶有春季浪漫氛圍的功臣。其次是大量運用天然素材來製作，像是亞麻襯衫，Jonathan Anderson就說：「這樣能呈現自然不完美的特色」。而輕便的褲裝則是這季的重點，蝴蝶結綁帶設計的打褶短褲，可愛又不失俏皮感；有著鬆緊帶設計的休閒打褶長褲，大地配色無論何時都百搭。另外，漁夫帽、棒球帽或是托特包等配件，除了帶有水洗質感之外，也裝飾了小花圖案印花與刺繡，同樣是消費者必買重點單品。

UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名系列亞麻混紡設計洋裝1,990元。圖／UNIQLO提供

先前因為疫情緣故，國際物流受阻，讓H&M不得不暫時停止台灣的網路銷售。但隨著疫情逐步趨緩，H&M也帶來好消息，那就是即日起重新開放網路購物。不僅如此，還同時上線了以永續為概念的Colour Story系列女裝，H&M運用創新染色技術，植物色素和數位列印等方式創造出暖橙色、靛藍色、粉紅和黃色等配色，互相襯托與對比，還在製程中節省水源與能源。剪裁盡可能以能表現布料的特色為主，以抽繩或是一片式的設計為主，搭配紮染效果的面料，帶出趣味又充滿自信的嬉皮感。

H&M Colour Story系列垂墜感洋裝3,499元。圖／H&M提供

H&M Colour Story系列加大碼T恤1,299元。圖／H&M提供

UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名系列托特包1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名系列女裝打褶短褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名系列J特級亞麻條紋寬版立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO JW ANDERSON春夏聯名系列T恤790元。圖／UNIQLO提供