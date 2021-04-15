全部買5送5！Mister Donut甜甜圈限時優惠　只有3天

愛吃甜食的螞蟻人們，要好好把握機會！為慶祝甜甜圈銷售量突破3億顆，Mister Donut自4月16日起，限時3天推出慶祝優惠，甜甜圈全品項均可享「買5送5」的超值優惠，讓甜點控們能夠一同分享喜悅。

Mister Donut在地經營17年，至今已經銷售超過3億顆甜甜圈，若以以直徑計算，銷售總數已可繞地球1.36圈，或是16,535座台北101高。因此特別舉辦慶祝活動。自4月16日至4月18日期間，任選10個甜甜圈或點心，其中5個可享免費招待（限送39元品項，可貼補差價換購），包括新推出的抹茶季產品、招牌波堤、歐菲香、法蘭奇或酥派等全品項產品均可適用。（7-11店中店、外送外賣及預定服務均不適用）

除了慶祝優惠方案外，Mister Donut日前也再度與日本百年抹茶名店「辻利茶舗」聯名，推出辻利抹茶蜜糖波堤、辻利抹茶雙餡費南雪、辻利抹茶草莓巧貝等8款抹茶季限定甜點，另有辻利抹茶蜜桃飲、辻利抹茶歐蕾（冰／熱）、辻利抹茶燕麥歐蕾等4款抹茶飲品同步登場，滿足抹茶愛好者的心。