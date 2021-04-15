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免清集塵盒 iRobot Roomba i3+掃地機器人官網現省6千

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iRobot Roomba i3+掃地機器人，建議售價32,880元。圖／iRobot提供
iRobot Roomba i3+掃地機器人，建議售價32,880元。圖／iRobot提供

iRobot自從推出配備專利自動集塵座的Roomba i7+、Roomba s9+機種後，解決了許多覺得清潔集塵盒很麻煩的消費者需求，今年iRobot再推出全新「輕旗艦」Roomba i3+，具備與Roomba i7+同等級的強大吸塵力、不用倒垃圾的特性，以及文青風面板設計，成為iRobot自動集塵座系列中價格最容易入手的機種。

Roomba i3+掃地機器人，採用全新材質設計的磨砂面板，外觀微顆粒的手感與深淺灰的配色，跳脫以往設計。同樣配備專利自動集塵座，內置拋棄式密封集塵袋，當掃地機器人清掃完畢返航，即自動將集塵盒垃圾壓縮抽吸至集塵袋中，可裝載約30個集塵盒的垃圾量，約可連續使用3～6個月，集塵袋裝滿時只需拉起手把將密封集塵袋丟棄即可輕鬆更換。

功能上，Roomba i3+掃地機器人採用與Roomba 900系列相同的滾輪雙膠刷，以及Roomba i7系列同樣的集塵馬達，透過「一刮一斬」的方式分解碎屑，搭配機身上的光學感應器與底部環繞式感應器，全面覆蓋所有空間、精準偵測髒污加強清掃，更有效地將地板上頑固塵垢清掃起來。

另外，Braava jet m6拖地機器人也在今年推出「流金黑」新色，可與Roomba i3+掃地機器人透過iRobot Home App智慧串連使用，仿照真人清掃習慣「先乾掃後濕拖」，自主完成掃拖任務。

迎接母親節，iRobot於全台百貨實體櫃位祭出時尚超值流金黑組合，推出Roomba s9+與Braava jet m6流金黑組合優惠價77,500元，限量100組，再送Blueair 3410空氣清淨機與Braava jet地板清潔劑一罐（市價約17,000元）。線上通路方面，momo購物網推出Roomba 678掃地機器人與Braava jet 240拖地機器人熱銷組合，優惠價9,599元；PChome 24h購物網推Roomba 960（灰）掃地機器人加Braava jet 240拖地機器人組合，優惠價16,999元；HDC來思比官網購物則是祭出新品Roomba i3+掃地機器人即日起至5月31日限時隱藏賣場優惠價26,880元，再贈自動集塵袋3只。

Braava jet m6具備獨家精準噴灑科技，利用噴水將汙垢軟化，並且仿照真人跪地清掃，前後來回擦拭，直到一塵不染。圖／iRobot提供
Braava jet m6具備獨家精準噴灑科技，利用噴水將汙垢軟化，並且仿照真人跪地清掃，前後來回擦拭，直到一塵不染。圖／iRobot提供
iRobot輕旗艦機款Roomba i3+配備專利自動集塵座，從吸塵到處理垃圾完全不髒手。圖／iRobot提供
iRobot輕旗艦機款Roomba i3+配備專利自動集塵座，從吸塵到處理垃圾完全不髒手。圖／iRobot提供

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