聽新聞
test
0:00 / 0:00
麗晶精品首季80%成長！五星飯店資源助攻 寵客無極限
疫情影響，連帶台灣本國精品、消費景氣持續成長。甫於2021年首季寫下80%成長的麗晶精品，會員人數同時成長40%，並於近期導入獨家五星級飯店資源，多項全台獨家商品與10%等值回饋，於4月28日至5月9日推出「寵愛媽咪購物禮讚」活動，活動期間單日消費滿50,000元即可選擇2,500元禮券回饋、或4,000元晶華酒店餐飲及客房禮劵，討好媽媽的心。
麗晶精品首波特選蟬聯五年「台灣最佳飯店SPA首獎 Taiwan’s Best Hotel SPA」的「沐蘭Wellspring SPA」，消費滿15萬元可獲贈沐蘭SPA頂級芳療沐浴組；消費滿30萬將贈20樓全新開幕Sky Studio貴賓專屬瑜伽或伸展課程；消費滿80萬，贈沐蘭SPA經典療程「旅人最愛」舒壓按摩療程；消費滿百萬則再加碼台北晶華豪華客房兩天一夜住宿劵，各有優惠不同。
圖時麗晶精品中多個頂級珠寶品牌如法國珠寶世家BOUCHERON的亞洲最大旗艦店甫於近期改裝完成，推薦2021新品Cravate Emeraude祖母綠珠寶領帶，以鮮明的裝飾藝術風格、可轉換式項鍊、頂級祖母綠為主石，典雅高貴；「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則推出麗晶獨家、總重約20克拉的頂級珠寶系列鑽石項鍊；同時「精品生活美食平台」則在母親節期間推出期間限定禮盒，與闔家歡聚的星級餐廳等各式選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言