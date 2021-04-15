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麗晶精品首季80%成長！五星飯店資源助攻 寵客無極限

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
法國珠寶世家BOUCHERON的亞洲最大旗艦店甫於近期改裝完成，推薦2021新品Cravate Emeraude祖母綠珠寶領帶，以鮮明的裝飾藝術風格、頂級祖母綠為主石，典雅高貴。圖 / Boucheron提供
法國珠寶世家BOUCHERON的亞洲最大旗艦店甫於近期改裝完成，推薦2021新品Cravate Emeraude祖母綠珠寶領帶，以鮮明的裝飾藝術風格、頂級祖母綠為主石，典雅高貴。圖 / Boucheron提供

疫情影響，連帶台灣本國精品、消費景氣持續成長。甫於2021年首季寫下80%成長的麗晶精品，會員人數同時成長40%，並於近期導入獨家五星級飯店資源，多項全台獨家商品與10%等值回饋，於4月28日至5月9日推出「寵愛媽咪購物禮讚」活動，活動期間單日消費滿50,000元即可選擇2,500元禮券回饋、或4,000元晶華酒店餐飲及客房禮劵，討好媽媽的心。

麗晶精品首波特選蟬聯五年「台灣最佳飯店SPA首獎 Taiwan’s Best Hotel SPA」的「沐蘭Wellspring SPA」，消費滿15萬元可獲贈沐蘭SPA頂級芳療沐浴組；消費滿30萬將贈20樓全新開幕Sky Studio貴賓專屬瑜伽或伸展課程；消費滿80萬，贈沐蘭SPA經典療程「旅人最愛」舒壓按摩療程；消費滿百萬則再加碼台北晶華豪華客房兩天一夜住宿劵，各有優惠不同。

圖時麗晶精品中多個頂級珠寶品牌如法國珠寶世家BOUCHERON的亞洲最大旗艦店甫於近期改裝完成，推薦2021新品Cravate Emeraude祖母綠珠寶領帶，以鮮明的裝飾藝術風格、可轉換式項鍊、頂級祖母綠為主石，典雅高貴；「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則推出麗晶獨家、總重約20克拉的頂級珠寶系列鑽石項鍊；同時「精品生活美食平台」則在母親節期間推出期間限定禮盒，與闔家歡聚的星級餐廳等各式選擇。

位於20樓、全新開幕的Sky Studio貴賓專屬瑜伽伸展課程，凡於4月28日至5月9日推出「寵愛媽咪購物禮讚」活動期間，消費滿30萬即贈。圖 / 麗晶精品提供
位於20樓、全新開幕的Sky Studio貴賓專屬瑜伽伸展課程，凡於4月28日至5月9日推出「寵愛媽咪購物禮讚」活動期間，消費滿30萬即贈。圖 / 麗晶精品提供
活動期間，消費滿15萬元可獲贈沐蘭SPA頂級芳療沐浴組。圖 / 麗晶精品提供
活動期間，消費滿15萬元可獲贈沐蘭SPA頂級芳療沐浴組。圖 / 麗晶精品提供
麗晶獨家的HARRY WINSTON海瑞溫斯頓Crossover系列鉑金與白金項鍊，約1,340萬6,000元。圖 / 麗晶精品提供
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