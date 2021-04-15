「比演唱會門票還難搶」！太魯閣晶英秋季房開訂秒癱

太魯閣晶英酒店今天中午開放9、10月秋季訂房，中午12點官網一開賣即湧入大量訂單，導致訂房系統癱瘓，甚至連帶晶華酒店集團的網站流速也變慢，臉書一片哀嚎，有人說「我們是要搶房不是要搶票啊！」「比演唱會門票還難訂」，也有不少民眾看著轉不動的頁面2小時，最後仍沒訂到。

業者表示，開賣時網頁瀏覽人數倍增，因此反應較慢，懇請大家多點耐性。據了解，因為疫情大家無法出國，景區飯店生意相對紅火，尤其太魯閣晶英位於國家風景區內，獨佔美景優勢，即使每晚破萬價格不斐，仍一房難求。