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「比演唱會門票還難搶」！太魯閣晶英秋季房開訂秒癱
太魯閣晶英酒店今天中午開放9、10月秋季訂房，中午12點官網一開賣即湧入大量訂單，導致訂房系統癱瘓，甚至連帶晶華酒店集團的網站流速也變慢，臉書一片哀嚎，有人說「我們是要搶房不是要搶票啊！」「比演唱會門票還難訂」，也有不少民眾看著轉不動的頁面2小時，最後仍沒訂到。
業者表示，開賣時網頁瀏覽人數倍增，因此反應較慢，懇請大家多點耐性。據了解，因為疫情大家無法出國，景區飯店生意相對紅火，尤其太魯閣晶英位於國家風景區內，獨佔美景優勢，即使每晚破萬價格不斐，仍一房難求。
秋季訂房今天中午12:00才開賣，有民眾在開賣前就守在電腦前準備搶訂，但一開賣系統卡住，網站爆掉，不少人在臉書留言「也太扯了吧，在搶演唱會門票嗎」，「好不容易跑出來了，輸入住宿券的頁面根本不見」，「張學友都沒這麼難」，也有人等到火冒三丈，認為「這麼貴的房型卻還有一堆人搶著要住，真的有點納悶」，也請小編不必再推文了，「因為根本搶不到」。
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