泰格豪雅新Aquaracer專業潛水表 漲價有理表迷埋單！

產業年度盛事「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」如期展開，正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，泰格豪雅（TAG Heuer）卻一反常態，聚焦Aquaracer系列。連同限量設計，一口氣推出8款不同配色的全新表款，反而更能看出其革新企圖。

和曝光聯名表款時相同，品牌執行長也Frédéric Arnault親自上陣解說新表款特色。而且這系列腕表，也很快的來到台灣，讓媒體能上手把玩。為了向品牌歷史上首款潛水表致敬，全新的Aquaracer Professional 300米自動腕表，有著不少經典元素，再度被使用。像是表圈旁的刻紋、時標形式，都看得出源自初始表款。不僅如此，既然被稱為「Professional」，泰格豪雅也升級不少部分，包括了表殼、表圈和金屬表鍊都重新設計，使其更為纖薄。表耳更短小，表殼邊緣經過倒角和拋光處理，使腕表視覺更為協調一致。

值得一提的是，不同於過去，為了符合潛水的實際需求，表鍊具有6段快調裝置，不用額外裁剪，就能自行延伸或縮短。同時，把位於3點鐘的日期窗移至6點鐘，還內置了放大鏡。而底蓋也是同時兼具優化並與經典致敬的設計，以按壓式取代過往的旋入式，並讓2004年就推出的Scaphander潛水衣頭盔圖案回歸。新款腕表一共推出藍、綠、銀白和黑的配色，還依據了不同色彩與表徑，搭配橫紋或水波紋表盤。