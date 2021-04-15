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泰格豪雅新Aquaracer專業潛水表 漲價有理表迷埋單！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
全新的Aquaracer Professional 300米自動腕表，很快來台灣讓媒體先上手把玩。圖／TAG Heuer提供
全新的Aquaracer Professional 300米自動腕表，很快來台灣讓媒體先上手把玩。圖／TAG Heuer提供

產業年度盛事「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」如期展開，正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，泰格豪雅（TAG Heuer）卻一反常態，聚焦Aquaracer系列。連同限量設計，一口氣推出8款不同配色的全新表款，反而更能看出其革新企圖。

和曝光聯名表款時相同，品牌執行長也Frédéric Arnault親自上陣解說新表款特色。而且這系列腕表，也很快的來到台灣，讓媒體能上手把玩。為了向品牌歷史上首款潛水表致敬，全新的Aquaracer Professional 300米自動腕表，有著不少經典元素，再度被使用。像是表圈旁的刻紋、時標形式，都看得出源自初始表款。不僅如此，既然被稱為「Professional」，泰格豪雅也升級不少部分，包括了表殼、表圈和金屬表鍊都重新設計，使其更為纖薄。表耳更短小，表殼邊緣經過倒角和拋光處理，使腕表視覺更為協調一致。

值得一提的是，不同於過去，為了符合潛水的實際需求，表鍊具有6段快調裝置，不用額外裁剪，就能自行延伸或縮短。同時，把位於3點鐘的日期窗移至6點鐘，還內置了放大鏡。而底蓋也是同時兼具優化並與經典致敬的設計，以按壓式取代過往的旋入式，並讓2004年就推出的Scaphander潛水衣頭盔圖案回歸。新款腕表一共推出藍、綠、銀白和黑的配色，還依據了不同色彩與表徑，搭配橫紋或水波紋表盤。

另外，除了一般款式，泰格豪雅還提供了Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，如同其名，除了有和一般版的12邊型的旋轉表圈、8角造型時標之外，其餘設計都還原了40年前的配置。像是24小時指示的紅色阿拉伯數字刻度，以及指針和時標配色，都帶有如日曬後的亞麻色，連同表帶都是與原始表款相似。泰格豪雅表示預計將在夏季時，會陸續上市，目前復刻版，台灣所分到的配額，已經將近一半都被預訂了，說明表迷對於新表款的喜愛。

泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，鈦金屬表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量844只約14萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表Ref. 844復刻版，鈦金屬表殼搭配黑色陶瓷表圈，限量844只約14萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
新款腕表保留了經典12邊型的旋轉表圈，但包括表盤、指針和計時刻度等細節都向1978年骨董表致敬。圖／TAG Heuer提供
新款腕表保留了經典12邊型的旋轉表圈，但包括表盤、指針和計時刻度等細節都向1978年骨董表致敬。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅執行長Frédéric Arnault親自上陣解說新表款特色。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅執行長Frédéric Arnault親自上陣解說新表款特色。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑36毫米約92,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅全新的Aquaracer系列更名為「Aquaracer Professional 300米自動腕表」，是以優化的方式呈現。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅全新的Aquaracer系列更名為「Aquaracer Professional 300米自動腕表」，是以優化的方式呈現。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配綠色陶瓷表圈，表徑43毫米約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭配綠色陶瓷表圈，表徑43毫米約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鑲嵌8顆淨度VS+等級鑽石，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑36毫米約10萬9,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，鑲嵌8顆淨度VS+等級鑽石，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，表徑36毫米約10萬9,400元。圖／TAG Heuer提供
2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸。圖／TAG Heuer提供
2004年首次出現在Aquaracer的底蓋上的Scaphander潛水衣頭盔圖案重新回歸。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300米自動腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，表徑43毫米約99,300元。圖／TAG Heuer提供

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