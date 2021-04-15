無印良品慶祝17周年推滿千送百 曝光熱賣17年5大商品

日本MUJI無印良品從2004年，宣布進軍台灣後，今年慶祝17周年慶，即日起至5月9日，當日單筆消費滿1千元，送1百元商品抵用券，另即日起至4月28日，推出IG活動，只要拍下與無印良品再一起的生活畫面，完成指定動作，有機會抽中熱銷商品。

無印良品慶祝17周年，也邀來工作17年的同事，分享5個熱銷17年的口碑商品，應該不少人家中都能找到一樣的東西。

首先是SUS層架系列，也是許多人家中收納櫃子的首選，SUS層架可當成書架、衣櫃等，模組化組合能與無印良品其他收納商品使用，且可以更換規格等，每個人都能組出自己適合的收納層架。

PP盒系列也是收納的好幫手，也能跟其他商品相互搭配使用，設計邏輯上也以基本吋法為主，也很適合搬家使用，依照不同的生活場景，兼具質感與耐用，17年來讓許多人家中變得更有質感。

無印良品的懶骨頭沙發，也是代表商品之一，日本無印良品從2002年開始銷售，之後2004年在台灣開賣，深受多元族群喜愛，無印良品的夥伴表示，部分租屋族都會買懶骨頭沙發，因為容易搬運與清潔。17年來也經過多次改良，目前款式使用0.5mm的超微粒泡棉，搭配多款椅套材質，今年度更調整價格，原價5,100～5,800元，新售價為4,390～4,990元。