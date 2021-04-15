快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無印良品慶祝17周年推滿千送百 曝光熱賣17年5大商品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
懶骨頭沙發系列（本體＋椅套）／4,390-4,990元。圖／MUJI無印良品提供
懶骨頭沙發系列（本體＋椅套）／4,390-4,990元。圖／MUJI無印良品提供

日本MUJI無印良品從2004年，宣布進軍台灣後，今年慶祝17周年慶，即日起至5月9日，當日單筆消費滿1千元，送1百元商品抵用券，另即日起至4月28日，推出IG活動，只要拍下與無印良品再一起的生活畫面，完成指定動作，有機會抽中熱銷商品。

無印良品慶祝17周年，也邀來工作17年的同事，分享5個熱銷17年的口碑商品，應該不少人家中都能找到一樣的東西。

首先是SUS層架系列，也是許多人家中收納櫃子的首選，SUS層架可當成書架、衣櫃等，模組化組合能與無印良品其他收納商品使用，且可以更換規格等，每個人都能組出自己適合的收納層架。

PP盒系列也是收納的好幫手，也能跟其他商品相互搭配使用，設計邏輯上也以基本吋法為主，也很適合搬家使用，依照不同的生活場景，兼具質感與耐用，17年來讓許多人家中變得更有質感。

無印良品的懶骨頭沙發，也是代表商品之一，日本無印良品從2002年開始銷售，之後2004年在台灣開賣，深受多元族群喜愛，無印良品的夥伴表示，部分租屋族都會買懶骨頭沙發，因為容易搬運與清潔。17年來也經過多次改良，目前款式使用0.5mm的超微粒泡棉，搭配多款椅套材質，今年度更調整價格，原價5,100～5,800元，新售價為4,390～4,990元。

保養品部分則是溫和洗面乳，不添加香料與酒精，許多人一用就是17年。最後熱銷17年商品則是PP卡片盒，可說是把無印良品「這樣就好」品牌精神發揮，簡單霧面設計，好使用又兼具隱私性，許多人都必備一個。

PP卡片盒/雙開式／110元。圖／MUJI無印良品提供
PP卡片盒/雙開式／110元。圖／MUJI無印良品提供
SUS層架系列／160-11,600元。圖／MUJI無印良品提供
SUS層架系列／160-11,600元。圖／MUJI無印良品提供
溫和洗面乳／79-149元。圖／MUJI無印良品提供
溫和洗面乳／79-149元。圖／MUJI無印良品提供
PP盒系列／110-1,999元。圖／MUJI無印良品提供
PP盒系列／110-1,999元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 日本

延伸閱讀

日本無印良品母公司 聲稱未發現新疆棉種植有違規

避談新疆維族人權問題 無印良品持續採用新疆棉

無印良品母公司重挫…新疆棉問題延燒 恐成大陸抵制目標

無印良品中國總部：未抵制 而且有在用新疆棉

相關新聞

姓名有「雅婷怡君」任一字！王品牛排「免費請吃龍蝦」

王品集團旗下的「王品牛排」為慶祝母親節的到來，凡消費者前來用餐，並且名字中有「雅」、「婷」、「怡」、「君」的任一字，就免...

麗晶精品首季80%成長 五星飯店資源助攻 寵客無極限

疫情影響，連帶台灣本國精品、消費景氣持續成長。甫於2021年首季寫下80%成長的麗晶精品，會員人數同時成長40%，並於近...

「比演唱會門票還難搶」！太魯閣晶英秋季房開訂秒癱

太魯閣晶英酒店今天中午開放9、10月秋季訂房，中午12點官網一開賣即湧入大量訂單，導致訂房系統癱瘓，甚至連帶晶華酒店集團...

泰格豪雅新Aquaracer專業潛水表 漲價有理表迷埋單！

產業年度盛事「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」如期展開，正當其他品牌紛紛曝光多款新作的同時，泰格豪雅（...

無印良品慶祝17周年推滿千送百 曝光熱賣17年5大商品

日本MUJI無印良品從2004年，宣布進軍台灣後，今年慶祝17周年慶，即日起至5月9日，當日單筆消費滿1千元，送1百元商...

HEARTS ON FIRE進駐微風信義 精湛美鑽工藝展期間限定

來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE，唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球，在全球32個國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。