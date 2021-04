HEARTS ON FIRE進駐微風信義 精湛美鑽工藝展期間限定

來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE,唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球,在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點,2004年正式進駐台灣,深耕市場近十數年,備受肯定。2021年,HEARTS ON FIRE在微風信義2樓開設全新的專賣店,佔地約20平的明亮空間,以嶄新摩登的都會質感,讓更多人能認識完美車工的鑽石之美、體驗美鑽獨一無二的璀璨火光。

為慶祝微風信義開幕,自4月17日起至4月19日止,品牌特地空運來台首度展出全新的Aerial Dandelion與Starlight作品,以世界上最堅硬的鑽石與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮,並以璀璨美鑽捕捉稍縱即逝的閃爍星光,精湛的工藝令人歎為觀止、不容錯過。看準台灣貴賓的鑑賞功力,也特別引進數件擁有完美車工的圓形明亮式切割HEARTS ON FIRE美鑽裸石,提供專屬的訂製服務,為全新開幕的微風信義店增添璀璨光采。品牌今年最新推出的婚嫁珠寶DLight系列婚戒,將象徵1920黃金時代的藝術美學與正向歡愉融入設計,也在店內有完整的展出。