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HEARTS ON FIRE進駐微風信義 精湛美鑽工藝展期間限定
來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE，唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球，在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點，2004年正式進駐台灣，深耕市場近十數年，備受肯定。2021年，HEARTS ON FIRE在微風信義2樓開設全新的專賣店，佔地約20平的明亮空間，以嶄新摩登的都會質感，讓更多人能認識完美車工的鑽石之美、體驗美鑽獨一無二的璀璨火光。
為慶祝微風信義開幕，自4月17日起至4月19日止，品牌特地空運來台首度展出全新的Aerial Dandelion與Starlight作品，以世界上最堅硬的鑽石與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮，並以璀璨美鑽捕捉稍縱即逝的閃爍星光，精湛的工藝令人歎為觀止、不容錯過。看準台灣貴賓的鑑賞功力，也特別引進數件擁有完美車工的圓形明亮式切割HEARTS ON FIRE美鑽裸石，提供專屬的訂製服務，為全新開幕的微風信義店增添璀璨光采。品牌今年最新推出的婚嫁珠寶DLight系列婚戒，將象徵1920黃金時代的藝術美學與正向歡愉融入設計，也在店內有完整的展出。
有別於過往的沉穩深色調的全新形象，新開幕的HEARTS ON FIRE專賣店，如鑽石般明亮流暢感為基調，以鑽石切面為概念組成的主題牆，讓人一眼辨識出品牌核心DNA「全世界車工最完美的鑽石」；明亮的採光、舒適寬闊的佈局，讓人一眼便能欣賞到隨著光影漸變光芒的鑽石；配色大膽活潑的VIP室以皮草質地牆面搭配氛圍感十足的藝術燈具，創造空間層次感，讓人感到舒適放鬆。
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