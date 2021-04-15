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HEARTS ON FIRE進駐微風信義 精湛美鑽工藝展期間限定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE進駐微風信義，全新空間明亮舒適。記者王聰賢／攝影
「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE進駐微風信義，全新空間明亮舒適。記者王聰賢／攝影

來自美國的珠寶品牌HEARTS ON FIRE，唯一榮獲美國政府認證為「全世界車工最完美的鑽石」聞名全球，在全球32個國家擁有超過750間獨立銷售據點，2004年正式進駐台灣，深耕市場近十數年，備受肯定。2021年，HEARTS ON FIRE在微風信義2樓開設全新的專賣店，佔地約20平的明亮空間，以嶄新摩登的都會質感，讓更多人能認識完美車工的鑽石之美、體驗美鑽獨一無二的璀璨火光。

為慶祝微風信義開幕，自4月17日起至4月19日止，品牌特地空運來台首度展出全新的Aerial Dandelion與Starlight作品，以世界上最堅硬的鑽石與貴重金屬打造能隨風飄揚的蒲公英飛絮，並以璀璨美鑽捕捉稍縱即逝的閃爍星光，精湛的工藝令人歎為觀止、不容錯過。看準台灣貴賓的鑑賞功力，也特別引進數件擁有完美車工的圓形明亮式切割HEARTS ON FIRE美鑽裸石，提供專屬的訂製服務，為全新開幕的微風信義店增添璀璨光采。品牌今年最新推出的婚嫁珠寶DLight系列婚戒，將象徵1920黃金時代的藝術美學與正向歡愉融入設計，也在店內有完整的展出。

有別於過往的沉穩深色調的全新形象，新開幕的HEARTS ON FIRE專賣店，如鑽石般明亮流暢感為基調，以鑽石切面為概念組成的主題牆，讓人一眼辨識出品牌核心DNA「全世界車工最完美的鑽石」；明亮的採光、舒適寬闊的佈局，讓人一眼便能欣賞到隨著光影漸變光芒的鑽石；配色大膽活潑的VIP室以皮草質地牆面搭配氛圍感十足的藝術燈具，創造空間層次感，讓人感到舒適放鬆。

Aerial Breeze項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Breeze項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約13.81克拉，188萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1%之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。圖／HEARTS ON FIRE提供
全球每年10億顆鑽石原石，僅有少於0.1%之頂級原石可成為HEARTS ON FIRE美鑽。圖／HEARTS ON FIRE提供
本次為迎接微風信義專賣店盛大開幕，特別引進HEARTS ON FIRE裸鑽2克拉、5克拉、10克拉，提供貴賓從經典設計中訂製喜愛的珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
本次為迎接微風信義專賣店盛大開幕，特別引進HEARTS ON FIRE裸鑽2克拉、5克拉、10克拉，提供貴賓從經典設計中訂製喜愛的珠寶。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石戒指，24萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石戒指，24萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石戒指，62萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石戒指，62萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石項鍊，245萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石項鍊，245萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE全世界車工最完美的鑽石。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE全世界車工最完美的鑽石。圖／HEARTS ON FIRE提供
DLight鉑金3-Stone鑽石戒指鑲嵌主鑽0.50克拉款，價格未定；主鑽1克拉款式，約60萬7,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
DLight鉑金3-Stone鑽石戒指鑲嵌主鑽0.50克拉款，價格未定；主鑽1克拉款式，約60萬7,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石耳環，37萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Starlight白K金鑽石耳環，37萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE進駐微風信義，全新空間明亮舒適。記者王聰賢／攝影
「全世界車工最完美的鑽石」HEARTS ON FIRE進駐微風信義，全新空間明亮舒適。記者王聰賢／攝影
Aerial Dandelion白K金鑽石耳環，124萬。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Dandelion白K金鑽石耳環，124萬。圖／HEARTS ON FIRE提供

鑽石 品牌 微風

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