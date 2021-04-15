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穿皮衣好帥！瘦子、蔡詩芸再合作 MV用豪華煙火助陣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
蔡詩芸Dizzy Dizzo睽違5年推出新專輯《SKY》，邀請瘦子E.SO合唱新歌《Trash Talk》，並合演MV。圖／HUGO BOSS提供
蔡詩芸Dizzy Dizzo睽違5年推出新專輯《SKY》，邀請瘦子E.SO合唱新歌《Trash Talk》，並合演MV。圖／HUGO BOSS提供

被稱為「行走費洛蒙」的瘦子E.SO，去年為了宣傳首張個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》可以說是工作滿檔，大量曝光讓廣大迷妹超滿足。在休息了一陣子後，最近他再度攜手蔡詩芸Dizzy Dizzo合唱新歌《Trash Talk》，為女方睽違5年的新專輯《SKY》助陣，也讓粉絲們終於又有機會欣賞到男神新的作品解解癮。

既然合唱，那當然MV也不能缺席。瘦子在《Trash Talk》的MV裡和蔡詩芸一起在演唱會等級的豪華煙火場景中表演，兩人的造型也非常精彩。蔡詩芸身穿台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia為她打造的服裝，以奢華流蘇細節結合性感率性兼具的褲裝展現火辣個性風。而瘦子則是以HUGO BOSS春夏系列黑色皮衣搭配磚紅色長褲與白球鞋，展現簡約的帥氣瀟灑姿態。

蔡詩芸和瘦子其實早在五年前就曾合作過歌曲《誰愛誰》，這次再度碰頭，蔡詩芸已成人母，而瘦子也成為新一代男神代表人物，兩人在人生經歷上都有新的體悟，並透過《Trash Talk》唱出對社群媒體上各種網友意見的看法，用「I just post a pic, they talking trash now.Baby, I be still hundred, I never stress out.」等字句，表達不被外界影響的決心。

瘦子以HUGO BOSS春夏系列黑色皮衣搭配磚紅色長褲與白球鞋，展現簡約的帥氣瀟灑姿態。圖／HUGO BOSS提供
瘦子以HUGO BOSS春夏系列黑色皮衣搭配磚紅色長褲與白球鞋，展現簡約的帥氣瀟灑姿態。圖／HUGO BOSS提供
蔡詩芸身穿台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia為她打造的服裝，以奢華流蘇細節結合性感率性兼具的褲裝展現火辣個性風。圖／摘自IG
蔡詩芸身穿台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia為她打造的服裝，以奢華流蘇細節結合性感率性兼具的褲裝展現火辣個性風。圖／摘自IG
小羊皮夾克，26,400元。圖／HUGO BOSS提供
小羊皮夾克，26,400元。圖／HUGO BOSS提供

蔡詩芸

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