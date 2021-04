穿皮衣好帥！瘦子、蔡詩芸再合作 MV用豪華煙火助陣

被稱為「行走費洛蒙」的瘦子E.SO,去年為了宣傳首張個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》可以說是工作滿檔,大量曝光讓廣大迷妹超滿足。在休息了一陣子後,最近他再度攜手蔡詩芸Dizzy Dizzo合唱新歌《Trash Talk》,為女方睽違5年的新專輯《SKY》助陣,也讓粉絲們終於又有機會欣賞到男神新的作品解解癮。

既然合唱,那當然MV也不能缺席。瘦子在《Trash Talk》的MV裡和蔡詩芸一起在演唱會等級的豪華煙火場景中表演,兩人的造型也非常精彩。蔡詩芸身穿台灣頂級訂製品牌Nicole + Felicia為她打造的服裝,以奢華流蘇細節結合性感率性兼具的褲裝展現火辣個性風。而瘦子則是以HUGO BOSS春夏系列黑色皮衣搭配磚紅色長褲與白球鞋,展現簡約的帥氣瀟灑姿態。